Lujo verde, tendencias al alza

Picniquette

Mesa de picnic - Picniquette

Un encuentro romántico en un parque, una miniboda campestre en una masía catalana, una reunión familiar en una huerta o un viñedo mallorquín. Un picnic es desde siempre una ocasión privilegiada para disfrutar de la naturaleza. Si luego alguien lo organiza hasta el último detalle, desde la comida –siempre a kilómetro 0–, hasta la decoración –rigurosamente plastic-free–, una comida al aire libre se transforma en una experiencia top. La organización de eventos privados en los entornos campestres más sofisticados es una de las caras de Picniquette , un proyecto de la italiana Iaia Cocoi. Sus servicios se adaptan a los deseos de cada cliente. La única regla que hay que respetar es que el lugar del banquete sea un secreto hasta el último momento.

Kiki Market

Fachada de la tienda - Kiki Market

En las tiendas madrileñas de Kiki Market, una en La Latina y otra en Chueca con “casa de comidas” anexa, pueden pasar varias cosas. Que te homenajeen con una manzana si gastas más de 10 euros y te traes tu bolsa desde casa, que te cruces con Ouka Lele haciendo la compra y que puedas adquirir productos frescos ecológicos y casi siempre a kilómetro 0 cada día de la semana. Algunos alimentos de importación incluyen manjares tan difíciles de encontrar como las raíces de cúrcuma o el helado y la pulpa de açaí bio, uno de los superalimentos de moda, rico en antioxidantes y ácidos grasos esenciales. También funciona como tienda online y tiene activado un servicio de compra por teléfono y entrega a domicilio.

Mermelada ‘slow’ LoRUSSo

Tarros de mermelada - LoRUSSo

Exclusividad y naturaleza. LoRUSSo es una pequeña fábrica ubicada en Chercos, Almería, que se dedica principalmente a elaborar mermeladas ‘limited edition’ utilizando fruta ecológica de agricultores locales y energía limpia. En cada proceso de elaboración, sólo se utilizan 50-60 kilos de fruta, lo cual implica que algunas de sus mermeladas se agoten muy fácilmente y haya que esperar un año para saborearlas de nuevo. El mismo mimo se presta al diseño y al packaging, pues todo el serigrafiado y el etiquetado se realiza a mano. La Lady Bitter Orange (los nombres son otra de las peculiaridades de esta marca) se ha llevado el oro en la última edición del World’s Original Marmalade Awards en Inglaterra, patria de la mermelada de naranjas amargas. Un tarro de cristal de 160 gr de este manjar roza los 7 euros.

Semillas de chía a granel

Semillas de chía - Pepita y Grano

La chía es el objeto de deseo de los green addicts de todo el mundo o, lo que es lo mismo, uno de los superfoods más de moda. Se trata de semillas de color gris oscuro-negro procedentes de una planta originaria de México de la misma familia de la menta y la salvia. No lleva gluten, es rica en aminoácidos esenciales, minerales y vitaminas y al contacto con el agua suelta una sustancia viscosa llamada mucílago, un espesante natural. Todas esas propiedades convierten la chía en un ingrediente indispensable para celiacos, veganos (su peculiar textura es una alternativa a huevos y leche y derivados) y, cómo no, para todos aquellos que no quieran perderse ni un solo regalo de la naturaleza. La chía se puede comprar a granel en las tiendas españolas e italianas de Pepita y Grano donde, por cierto, premian con descuentos a todos los que traigan envase desde casa.

Gyokuro, el té verde más refinado del mundo

El gyokuro es la variedad más pura y preciada de té verde -

“Té del emperador”, “gema de la gota del rocío”, “perla del rocío”, “rocío de jade”. Pocos productos encarnan la definición de lujo verde como el Gyokuro tamahomare, una variedad de té verde japonés entre las más puras y preciadas del mundo. Las plantaciones de este té, ubicadas principalmente en los alrededores de Kioto, se suelen cubrir con grandes redes tres semanas antes de que empiece la recolección. La sombra hace que las hojas –finas y planas– tengan más clorofila y menos taninos, dando lugar a una infusión de color verde intenso y con un sabor menos amargo que otros tés verdes. Los capullos se recolectan y se enrollan siempre a mano y una sola vez al año, en primavera. Menos del 1% de la producción de té de Japón pertenece a esta variedad, lo cual explica por qué su precio puede llegar a rozar los 25 euros por tan sólo 50 gramos si se trata de un cultivo ecológico.

Cookiteca

Cocina - Cookiteca

Una vez comprados los mejores productos eco en circulación, hacen falta ideas sobre cómo cocinarlos. En las tiendas-taller barcelonesas de Cookiteca se imparten cursos de cocina natural y ecológica. Cocina macrobiótica, macrobiótica avanzada, alimentación consciente y cocina con productos ecológicos son algunos de los cursos dirigidos a los que quieren repensar sus despensas y su alimentación en una clave más natural. Todos los cursos constan de diez talleres a los que se puede asistir por días sueltos o reservando el curso entero. A esta oferta, en septiembre se sumará como novedad un curso de cocina vegetariana y uno de cocina con plantas en el espacio de Poble Espanyol, en plena montaña de Montjuic, según Neus Canal, cofundatora de Cookiteca “un espacio sorprendente, desconocido para los barceloneses”.

Annie Novak

Huerto urbano - The Rooftop Growing Guide, by Annie Novak

Si queremos ir un paso más allá sin por eso renunciar al confort de la ciudad, un huerto urbano es la respuesta. Antes de comprar todo lo necesario, es aconsejable empezar a seguirle la pista a Annie Novak , pionera en la creación de huertos urbanos a gran escala en las azoteas de Nueva York y gurú del movimiento global que ha encontrado la manera de traer el campo a la ciudad. Novak es, entre otras cosas, fundadora y directora del programa Growing Chefs, cofundadora y granjera del Eagle Street Rooftop Farm en Brooklyn y autora de la guía definitiva sobre cómo montar un huerto urbano The Rooftop Growing Guide: How to Transform Your Roof into a Garden or Farm. El cielo es el único límite.

Cocina verde

Cebollas a la sal con demiglacé vegetal - Cocina Verde

Chef e inventor de la Gastrobotánica, Rodrigo de la Calle es una autoridad indiscutida a la hora de cocinar con verduras. Su cocina verde –que no vegetariana, vegana o crudivegana– supuso hace algunos años el inicio de una revolución verde que ha resistido, igual que su estrella Michelin, al cambio de local desde Aranjuez a Collado Mediano. En el libro Cocina Verde , de la Calle reseña trucos y secretos para cocinar los vegetales, desde cocinarlos lo menos posible y sin ocultar su sabor hasta escogerlos en el mercado respetando los ciclos naturales de cada producto. Cuatro estaciones, diez vegetales para cada estación y dos recetas para cada vegetal por un total de 80 ideas sobre cómo sacarle partito a algo que estamos acostumbrados a esquivar desde pequeños. Vegetales, pero también semillas, raíces, tallos, hojas, flores, frutos y frutas para comer sano y disfrutar haciéndolo.

Mama Campo

-

Un colmado de productos ecológicos, un restaurante que rompe con el estereotipo de que la cocina eco no pueda disfrutarse en un entorno refinado y una cantina pensada para el picoteo bio. Mama Campo son tres espacios distribuidos en la castiza plaza de Olavide y una única filosofía: lo que se vende lleva puesto el nombre de quien lo produce. Los huevos de las gallinas felices de Celia, la leche de Julio y la miel de las colmenas de Antonio son sólo algunos ejemplos. La decoración de los tres espacios es sostenible, los uniformes de los dependientes son de Ecoalf, hechos con tejidos reciclados, y los delantales de marcas pequeñas y molonas como Peseta. Lo eco es un estilo de vida integral y no se pueden dejar cabos sueltos.

L’Espiga d’Or, una panadería con su propio molino

Jordi Morera - L’Espiga d’Or

El pan artesanal es un frente abierto para los que reivindican una comida rica y sana. No será un lujo, desde luego no lo es por su precio, pero hacerse con un buen pan artesanal como los de antaño sigue siendo bastante más difícil que comprar una barra congelada en el supermercado. Jordi Morera es panadero de quinta generación y teórico del pan. En el obrador de sus panaderías L’Espiga d’Or en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, no sólo se elaboran panes con fermentaciones lentas y de masa madre, sino que también hay un antiguo horno de leña y un molino gracias al cual se calibran las molturas según lo deseado y se realizan harinas personalizadas a partir de cereales ecológicos. Una auténtica locura.

El secreto del mejor queso del mundo

Queso Gran Reserva - Dehesa de Los Llanos

En Dehesa de Los Llanos se producen todos los ingredientes necesarios para elaborar el mejor queso del mundo, según el certamen 'World Cheese Awards' celebrado en 2012, siendo el único queso español con este galardón.

En esta finca de 10.000 hectáreas situada en Albacete, se crían las ovejas manchegas con cuya leche se elabora este delicioso queso. Una empresa moderna en sus métodos de explotación pero capaz de hacer un queso artesanal de la máxima calidad. Su queso Gran Reserva se elabora con leche cruda, no pasterizada, y su corteza natural se cepilla periódicamente con aceite de oliva virgen extra también producido en la finca. Tiene una curación mínima de 9 meses y se puede encontrar en tiendas especializadas o en tienda online.

Además, la alimentación de sus ovejas de pura raza manchega con un conjunto equilibrado de plantas aromáticas autóctonas y cultivadas en la propia finca, elimina de forma natural la actividad bacteriana, evitando añadir lisozima de huevo, lo que lo hace apto para los alérgicos al huevo.