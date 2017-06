Lujo en grano, los mejores arroces del mundo

Arroz salvaje

Granos de arroz salvaje -

Originario de la región de los Grandes Lagos, entre Canadá y Estados Unidos, este “arroz” no es un arroz, sino una planta acuática. Sea como sea, los granos de forma alargada y color marrón oscuro que pertenecen a esta variedad son mucho más ricos en almidón, proteínas, vitaminas del grupo B, fósforo, cobre y más pobres en lípidos que los de cualquier otra variedad. Marida bien con la caza y las setas y puede necesitar hasta 60 minutos de cocción. Es uno de los arroces más caros y exclusivos del mundo. En Madrid y Barcelona se puede comprar por 22.60 euros el kilo en las tiendas de Casa Ruiz.

Arroz jazmín

Plato a base de arroz jazmín -

Los arroces aromáticos son arroces gourmet por su propia naturaleza. Para que al arroz tenga un aroma natural entran en juego tantos factores que muchos arroces aromáticos no caben en ninguna de las categorías establecidas. Además, tienen un rendimiento muy bajo y sólo una pequeña parte de la superficie agrícola se emplea para su cultivo. Esto explica por qué tanto en los países asiáticos de los que proceden como en el exterior, estos arroces son preciados y caros. El arroz jazmín es quizás el rey de los aromáticos: deprende un delicado aroma y es la guarnición perfecta para cualquier plato de carne especiada.

Arroz negro

Granos de arroz negro -

Los arroces negros son muy especiales por dos razones. La primera, obviamente, es su color que va del marrón oscuro al morado y negro intenso. Hasta se les utiliza como colorante natural. La segunda es que al ser arroces integrales son ricos en fibra y además contienen muchas vitaminas, hierro, calcio y manganeso. Con razón se les apoda “perlas negras” y a una de sus variedades, la jiegunuo, se le conoce también como “remedio a los huesos rotos”. En la antigüedad, al parecer, sólo el Emperador y su familia tenían acceso a esta joya. De ahí su fama de “arroz prohibido”.

Arroz rojo

Plato de arroz rojo con guisantes -

El rojo es otro arroz gourmet que debe mucho a su aspecto poco común y a sus beneficios para la salud. Es rico en hierro y zinc y una vez cocido se vuelve blando y crujiente a la vez y adquiere un peculiar sabor a frutos secos. Es especialmente apto para acompañar cualquier tipo de plato. Eso sí, antes de cocerlo en abundante agua durante unos 20-30 minutos, hay que ponerlo en remojo durante por lo menos un par de horas.

Arroz rosa

Cuenco de arroz rosa - Marta Bermejo

Aunque si estáis buscando algo realmente original y exótico, el arroz rosa es quizás la elección más adecuada. Se trata de un arroz de la variedad Basmati “teñido” con remolacha y aromatizado con naranja y extractos de espino amarillo chino. Originario de la India y apodado “arroz de los enamorados” por sus virtudes, al parecer, propiciatorias de la felicidad y fertilidad, este arroz gusta ya por su olor. Si luego se cuece durante 20 minutos con una parte de agua y otra de zumo de naranja, el resultado (agridulce) será irresistible. En España, se vende en las tiendas de Pepita&Grano por 13.20 euros el kilo.

Arroz dulce

Plato de arroz dulce -

El arroz dulce es un tipo de arroz glutinoso o pegajoso originario de Tailandia, Camboya y sobre todo Laos. Sus granos redondos, de un color blanco lechoso, se caracterizan por un alto porcentaje de amilopectina. Una vez cocidos, es decir, se pegan entre sí hasta convertirse en una masita moldeable. Por su sabor y su textura, esta variedad de arroz se utiliza mucho en la cocina dulce. Los mochi, los pasteles de arroz japoneses, están hechos con arroces glutinosos.

Arroz bomba

Paella de arroz bomba - Gtres

No porque nos resulte familiar, el arroz bomba no se merece un sitio en este top list. Todo lo contrario. En primer lugar, se trata de una variedad muy antigua y de muy bajo rendimiento. Sus granos redondos, blancos y perlados se caracterizan por un alto nivel de absorción del sabor, algo que los convierte en el ingrediente imprescindible para los arroces caldosos y, en especial, para la paella. Durante la cocción, los granos permanecen sueltos y cuando se enfrían se hacen todavía más sabrosos. También aguantan la sobrecocción. En Casa Ruiz , se puede comprar arroz Bomba del Parque Natural de la Albufera por 5.25 euros el kilo.

Arroz java

Granos de arroz java - Marta Bermejo

Es el nombre de un cosmético, pero también una variedad muy peculiar de arroz. El arroz de Java es el único tipo de arroz que se cultiva en seco y no precisamente en un lugar cualquiera, sino en la región volcánica de Tasikmalaja en la isla de Java. Tiene un aspecto no refinado, con granos que van del color marfil y al marrón rojizo. No necesita estar en remojo y se cuece en dos partes de agua por cada parte de arroz durante unos 20 minutos. Es perfecto como guarnición para platos con un toque exótico y su precio roza los 15 euros el kilo. También se puede encontrar en las tiendas de Pepita&Grano .

Arroz Carnaroli

Granos de arroz Carnaroli - Acquerello

Un buen risotto tiene que ser cremoso, pero con los granos de arroz sueltos y crujientes. El arroz Carnaroli es capaz de obrar esa magia y por eso se le llama “rey de los risottos”. Sus granos redondos aguantan muy bien la cocción -hasta 20 minutos- y están ricos en amilosa, la componente del almidón soluble en agua. El Carnaroli superfino de Acquerello es uno de los arroces más exclusivos y apreciados por los grandes chefs. Una lata al vacío de 500 gr de Carnaroli envejecido (sí, envejecido) 7 años ronda los 10 euros.

Arroz verde

Arroz verde - Marta Bermejo

Es probablemente la variedad de arroz más cara y difícil de encontrar, en Pepita&Grano se vende por 19.50 el kilo. Su color verde intenso se debe a que los granos se arrancan de las espigas cuando todavía no han alcanzado el suficiente grado de maduración, luego se tuestan y se aplastan. No se debe cocer en agua porque es un arroz pegajoso. Sí se puede saltear, freír, cocer al vapor o hasta en el microondas rociado por un poco de aceite. Es originario de Vietnam, donde se come también en leche de coco, y añade un toque crujiente a los platos. También puede ser una alternativa algo excéntrica a las palomitas.