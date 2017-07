La subasta de la Colección de Vivien Leigh

El legado más personal de Vivien Leigh, después de 50 años de su muerte, convocará tanto a los amantes del séptimo arte como a los grandes coleccionistas en Londres. Sotheby's inaguró recientemente una exposición previa (hasta el 11 de agosto) a la subasta que tendrá fecha el 26 de septiembre.

Las estimaciones de los lotes comienzan entre los 112 a los 112 mil euros.

Más allá de la temperamental y caprichosa Scarlett O'Hara el papel que llevó al óscar por mejor actriz a Vivien en la obra maestra Lo que el viento se llevó, 1939, se esconde un fondo sensible y un mecenazgo artístico que ha rodeado su vida más íntima junto al mejor actor de todos los tiempos, su marido, Laurence Olivier.

«Es una gran oportunidad para descubrir la verdadera e inesperada Viviven Leigh. Detrás de la mujer más glamurosa de la época encontramos a una persona intelectual y mecenas». Harry Dalmeny, Presidente de Sotheby's en Reino Unido

Vivien Leigh, una mujer con gran sensibilidad artística

Alrededor de la subasta se han concentrado 45 obras de arte, una prueba que Hollywood era un tema y aparte en la vida personal de la actriz. Vivien comulgaba con intelectuales, pintores y escritores con los que mantenía inquietudes culturales.

La colección reúne en 250 lotes con sus artículos que incluyen:joyas, muebles, porcelana, pinturas... (desde antes de la II Guerra Mundial hasta su muerte en 1967). Dentro de la colección se encuentran objetos más personales, como el guión cinematográfico con el que logró el reconocimiento de la Academia y la admiración de todos. Entre estos objetos también se encuentra una copia firmada y dedicada con un poema manuscrito de Margaret Mitchell, la autora del bestseller de la época y ganador del Pulitzer : Lo que el viento se llevó.

La musa del cine

Antes de interpretar los grandes parlamentos que le precederían a la fama, la joven quien no tenía más de 24 años cuando leyó la novela que ganó el Pulitzer, soñaba con meterse en la piel de Scarlett. No obstante el productor de la película David Selznick quien no se sintió al principio atrapado por Vivien (le resultaba algo estática y poco impulsiva para representar un papel tan ardiente), le confió esa actuación, lo que cambiaría la suerte de ambos.

Tras esta joya cinematográfica, la actriz ha destacado en grandes papeles que la llevaron a ganarse nuevamente el Óscar en Un tranvía llamado deseo,donde interpretó a Blanche DuBois junto a Marlon Brando.

Su matrimonio con Laurence Olivier

Vivien y Laurence - Sotheby's

En 1934 ambos coincidieron en el set de Gone with the wind, dónde le confesó a un íntimo amigo: "Ese es el hombre con el que me voy a casar". Sin embargo no fue hasta seis años después cuando finalmente contrajeron nupcias (Olivier estaba casado). Finalmente en 1940 sellaron su amor, convirtiéndose en una de las parejas más emblemáticas de Hollywood.

Vivien y Laurence celebraron su amor todos los días, una de la prueba de sus 20 años de matrimonio fue un anillo de oro con la inscripción Laurence Olivier Vivien Eternally.