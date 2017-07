El reloj que llevarás este verano

Aunque pueda parecer superficial elegir un reloj en función del material con el que está realizado su brazalete, no deja de ser un argumento de peso principalmente en verano, cuando todo nos pesa y todo nos sobra en contacto con la piel.

Quienes tienen la suerte de contar con más de un reloj (y de diez), no dudan en elegir el modelo que menos molesta en la muñeca. Y la experiencia les dice que son las correas de caucho y las textiles las que mejor se adaptan a esta época del año, por no hablar de la comodidad que proporciona (en contra de lo que se pudiera pensar) un brazalete de acero que, a nuestro juicio, es sin duda el top ten del verano. De los brazaletes de oro se podría decir lo mismo, salvo que, dado su peso y su valor, es aconsejable dejarlos para unos días en los que el contacto con el agua no sea tan constante.

Aunque infinitas, ofrecemos aquí algunas pistas para combatir el calor del verano sin dejar que la elegancia y la frescura vistan nuestra muñeca.