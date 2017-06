El icÃ³nico reloj de Jacqueline Kennedy se subasta

El reloj más personal de Jacqueline Kennedy Onassis será subastado en Nueva York, en el Centro Rockefeller el 21 de Junio por la galería Christie´s. Una parte de la venta será donada a la NEA, una organización privada que promueve el arte y el talento americano.

Tank Cartier de Jacqueline Kennedy - Christie´s

Dentro del catálogo expuesto por los líderes en subastas internacionales- con presencia en 46 países- 21st Rare Watches and American Icons- lanzan esta pieza con un precio de venta cuya puja comienza en 55 mil euros.

El príncipe Stanislaw Radziwill- más conocido como Stas- le regaló a su hermana Jacqueline este reloj para rendirle honor al esfuerzo por la marcha de las 50 millas de Palm Beach que realizaron juntos la cual duró 19 horas y media . En la parte trasera del reloj aparece grabado en inglés: Stas to Jackie 23 Feb.63 2:05 am to 9:35 pm.

El reloj fue correspondido a Stanislaw con un cuadro que data el mismo año 1963 para celebrarle a él también, en él se lee: De Jackie a Stas con amor y admiración. Ambas piezas estarán juntas durante la subasta; hasta ahora desconocidas por el público

fechas inscritas en el reloj personal de Jacqueline - Christie´s

Sin embargo para John Reardon -representante internacional de Christie´s, este artículo tiene un valor más emocional que el arte en sí mismo del savoir faire relojero de la maison francesa. El Tank Cartier de Jacqueline, con el cual posó durante décadas en fotografías, está cargado de historia, amor y de cada una de las grandes emociones que han definido a esa generación llena de optimismo, esa que aún creía en que todo era posible; los del sentimiento can-do.

El senderismo por Palm Beach hizo eco entre los estadounidenses tras el mensaje positivo de J.F Kennedy a los ciudadanos en pro del movimiento. La motivación radicaba en la autosuperación personal durante el gran reto físico y psicológico exaltando el valor de la supremacía de la era dorada de los Kennedy.

El propietario anónimo destinará una suma de la venta a la National Endowment for the Arts- NEA- para promover la cultura artística norteamericana.