One Flúor, la pulsera solidaria de moda de este verano

Esta prestigiosa familia joyera ha lanzado una nueva edición de One, la colección de pulseras solidarias. Este verano ha relanzado su proyecto filantrópico con colores llenos de vida: One Flúor, con motivo de su compromiso social enfocado en los más desfavorecidos

La pulsera lanzada en el 2016, ha sido llevada por personajes célebres de la televisión para hacer una llamada colectiva a la conciencia de miles de españoles afectados por innumerables circunstancias.

One Flúor modelo color rojo con perla blanca - Suárez

One Flúor es el abrazo esperanzador cuyo éxito de ventas está destinado a la Fundación Suárez. Cuya organización ha nacido para apoyar al primero de sus poyectos: los comedores sociales. Junto al padre Ángel, un activista religioso incansable de la iglesia San Antón, en la c/ Hortaleza en Madrid, un santuario 24/7 -cuya filosofía predica que aquel que vaya buscando a Dios no debe encontrar la puertas de su templo cerradas- Ángel a su vez lleva la Asociación Mensajeros de la Paz, la cual fundó en 1962.

Esta ONG realiza grandes labores sociales de humanidad, donde se atienden a más de 1.000 familias españolas en situación de vulnerabilidad, refugiados de la violencia doméstica etc. así como la empatía y el compromiso civil con el mundo colaborando arduamente con provisiones, medicamentos y asistencia en cada una de las catástrofes naturales y conflictos bélicos que han venido sucediendo.

Mensajeros de la Paz ha recibido numeros reconocimientos por su actividad en pro del apoyo y la dignidad humana, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

One Flúor modelo color verde con perla gris - Suárez

One Flúor es la pulsera del verano unisex que alegra la piel bronceada y además pelea por una causa social. En varios colores verde, coral y amarillo. Todas tienen una perla blanca o gris y un torsadé con unos acabados muy finos.

Suárez es respaldado por más de 75 años, siempre se ha escogido las materias primas en su lugar de origen y elaborando obras maestras posicionándola como un referente de la joyería de lujo de carácter español.