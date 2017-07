Diamantes de récord

Los diamantes más espectaculares del mundo tienen mucho en común: Todos superan los 10 quilates y se han vendido (en muchos casos a compradores anónimos) por más de 48 millones de dólares.

Desde que Marilyn Monroe los convirtiera en los mejores amigos de la mujer, los diamantes son la gema más preciada. Siempre han sido considerados una gran inversión a largo plazo para el ajuar familiar debido a su demanda, durabilidad, escasez y rareza. Además, esta gema es perfecta para conmemorar con su brillo los momentos más bonitos de la vida de las personas.

Pero en el mercado mundial junto con los diamantes tradicionales que podemos encontrar engarzados en las joyerías de medio mundo, siempre ha existido un comercio algo más opaco y menos transparente de los conocidos diamantes de inversión.

Durante décadas, los diamantes de inversión han salido a la luz pública en muy pocas ocasiones. Pese a que los inversionistas tradicionales querían mantener las transacciones de grandes diamantes en el anonimato, la demanda de las nuevas fortunas del gigante asiático han hecho que los diamantes se pongan bajo el mazo, convirtiéndose en el producto estrella de las principales casa de subastas del mundo.

Probablemente muchos estaréis pensando que los diamantes de inversión son piedras gigantescas, y aunque es cierto que tienen tamaños importantes, su valor no está tan determinado por su tamaño sino porque son mucho más difíciles de encontrar. Es posible que no supieras que hay diamantes de colores pero tras ver nuestra selección no podrás olvidar que los diamantes rosas y azules son los más preciados del mundo.

Hacemos un recorrido por los diamantes bajo el mazo que han batido récords en los últimos tiempos.