Un vaquero para cada tipo de cuerpo

Es la prenda por excelencia del armario pese a que dar con el modelo perfecto no resulta nada fácil. No será por opciones. Cuesta encontrar una firma que no dedique al menos una mínima partida de su colección al territorio denim. Pero las tendencias, como casi siempre, pueden jugarnos malas pasadas. De hecho, la de esta temporada es complicado que llegue al público general tal y como asegura el estilista José Herrera: "En este momento se tira hacia el pantalón campana pero es un estilo que pocos pueden llevar y que siente bien. En la calle se siguen llevando los vaqueros rotos, aunque estemos cansados de verlos".

Y es que ya se sabe que, por mucho que la pasarela dictamine, no siempre se cumple su sentencia. Con la infinidad de modelos a nuestro alcance, se trata simplemente de encontrar aquello que mejor se adapte a la figura de cada uno. O lo que es lo mismo, disimular defectos y potenciar virtudes. Para ello, es importante tener claros dos conceptos en el mundo vaquero: 'fit' y 'cut'. El primero, se refiere al ajuste del pantalón y se adapta a la cintura, las caderas, las piernas y hasta los tobillos (slim, regular, relaxed o loose) ; mientras que el segundo encamina el corte de éste partiendo de un molde (Boot cut, skinny, wide, straight, etc). Así podemos encontrar pantalones ceñidos pero ancho en la zona del tobillo, o estilo 'relaxed' terminado con el ancho de una bota, por ejemplo.

Ordenadas estas ideas, el siguiente paso es analizar cada cuerpo. Aquí entran en juego tres variables en función de la estatura, el peso y la complexión: endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. Son las formas que existen para denominar las estructuras corporales masculinas que determinarán qué favorece más a la hora de vestir:

Endomorfo

De complexión ancha, robusto. "Lo mejor sería un pantalón recto para disimular ese volumen. También, existen modelos más rectos arriba que estrechan un poco en la parte inferior, jugando con la forma que pueden favorecer mucho. Un ejemplo sería el tipo de pantalón Tapered Lo que no, un pitillo", recomienda Herrera.

Mesomorfo

Se refiere a los cuerpos atléticos y para ellos son los de ajuste regular y corte boot los que encajan de una forma más acertada. Un corte clásico que estamos acostumbrados a ver en tienda dada su comodidad.

Ectomorfo

Esta categoría engloba a los hombres delgados y finos a los que, según el estilista, lo que mejor les sienta es "un pantalón de pinzas, un Baggy Pant o un tipo chino. Aunque si eres joven puedes permitirte llevar un pitillo perfectamente".

Encontrado el modelo perfecto, llega el momento de sacarle el máximo partido. La guía de uso está clara: el vaquero puede casar con todo. De día, con polos o camisetas más informales y de noche con camisas y blazer. La clave está en elegir la ocasión y el lugar adecuados. "Puedes combinarlo desde con una bomber a una chaqueta de smoking para un evento que no sea de rigurosa etiqueta. Incluso un total denim si sabes llevarlo, aunque seguramente sea lo más difícil", explica el experto, quien también tiene muy claro qué hay que evitar a toda costa: "prohibido el uso del vaquero dentro de la bota".