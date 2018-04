Cinco tendencias en gafas de sol que vas a querer llevar

No subestimes el poder transformador de unas gafas en un estilismo. Además de cumplir su función de proteger los ojos de los rayos ultravioleta son un recurso estilístico fantástico para elevar un look determinado. Por supuesto no sirve cualquiera, a la hora de elegir modelo son dos las variables a tener en cuenta: la forma de tu cara y el estilo que mejor te representa.

Pero como la moda también dicta preferencias cada temporada, es hora de enfocar bien la mirada hacia las tendencias que ya se han marcado para la primavera y así poder renovar tu arsenal de accesorios: