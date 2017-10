Botas: cuáles llevar y cómo hacerlo este otoño

Chelsea

Las chelsea boots, un clásico - Instagram Garotoclasea

Adiós a los molestos cordones, hola a los elásticos (aunque estos últimos tampoco terminen de convencer demasiado a sus detractores).

Estas botas de caña baja tienen más de 200 años d antigüedad, pero reciben su nombre del barrio londinense en el que se gestó el movimiento “Swinging” de la década de los 60 y que hizo que este cómodo calzado diera la vuelta al mundo.

Son las favoritas por las celebrities pero, no te equivoques, no necesitas ser una estrella del rock para incluirlas en tu día a día. Basta con elegir entre los múltiples modelos de ante o de cuero que existen en el mercado y aportarles tu propia personalidad al vestir con jeans o incluso con traje si no es para un evento que requiera de etiqueta.

Alpinas

Con cordones y sujeción extra en el tobillo - Jimmy Choo

Son muchas las firmas las que, como Prada o Moncler, han reinterpretado con éxito el calzado de la alta montaña este otoño.

Suelas gruesas, cordones ultraresistentes, hormas amplias, soportes de tobillo e incluso materiales específicos de trekking que pese a su estética deportiva no se verán fuera de lugar en la ciudad.

Eso sí, olvídate de arriesgar al mezclarlas con prendas sofisticadas y llévalas con jeans o pantalones de chandal sacando partido al estilo ‘athleisure’.

Jodhpur

Botas Jodhpur - Mr Porter

Con la creación de los pantalones de montar a caballo que protegían la zona interior de las piernas, dejó de ser imprescindible llevar las incómodas botas altas para esta práctica. Esto provocó la aparición de un botín de punta redondeada y con hebilla lateral bautizada así por la ciudad en la que, dicen, fue creado.

Su traslado del mundo de la equitación al tradicional armario masculino puede hacerse con traje informal o pantalones ajustados dejando que el cuero se vea tras el bajo huyendo de hechuras demasiado holgadas.

Chukka

Botines tipo chukka - Grensonshoes

Es el clásico botín con cordones que se sitúa en un término medio entre lo formal y lo casual, pero con la baza de ser resistente y sobrio al mismo tiempo.

Normalmente está hecho de ante, aunque su continua evolución la ha llevado a ser confeccionada en todo tipo de materiales.

Su versatilidad lo convierte en un básico temporada tras temporada ya que puede llegar a pasar por zapato. Sus compañeros de viaje, los pantalones tipo chino o los de corte recto.

Biker

Las botas moteras siguen teniendo su público fiel - Belstaff

Perfectas para sacar a relucir tu lado más rebelde a base de cazadora de cuero y pantalones desgastados. Las botas moteras con grandes hebillas en los laterales o incluso cremalleras siguen teniendo su espacio, aunque de manera residual, en las colecciones de temporada.

¿Lo mejor? Puedes maltratarlas todo lo que quieras, cuanto más aspecto descuidado tengan, más puntos de estilo sumarás.