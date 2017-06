Verdades y mentiras sobre la cosmética masculina

Hace tiempo que la cosmética dejó de ser un territorio exclusivo para las mujeres. En la década de los 90, solo el 4% de los hombres españoles reconocía cuidar su rostro con algún producto específico. 20 años después, la cifra es muy diferente y ya es la mitad de la población masculina de nuestro país la que admite contar con su propio neceser de belleza. Mucha más información, mayor abanico de opciones y, sobre todo, más interés por parte de los clientes tienen la culpa de esta transformación del mercado. “Los hombres han entendido que la piel es un órgano que hay que cuidar, limpiar y proteger por lo que le dedican mucho más tiempo e invierten en productos de mayor calidad”, explica Marta Gamarra, directora de Formación de Rodial, Colbert MD y Novexpert.

Está claro que el sector vive un momento álgido y que poco a poco van superándose barreras de género, pero la clave de esta evolución está en las formulas que ofrecen, por fin, lo que los consumidores masculinos reclamaban. “La piel de un hombre y una mujer es muy diferente. La del hombre suele ser más gruesa y fuerte debido a la testosterona y tiene más tendencia a producir grasa después de la pubertad, lo cual puede aumentar las probabilidades de sufrir acné durante más tiempo. Además, los hombres tienen una mayor densidad de colágeno, lo que les ayuda a permanecer más jóvenes durante más tiempo”, afirma el Doctor Colbert, dermatólogo americano por cuyas manos han pasado famosos como Hugh Jackman, Miranda Kerr, Orlando Bloom o Angelina Jolie, entre otros.

Geles limpiadores, contornos de ojos y cremas hidratantes son los tres productos que ocupan hueco en los estantes de los baños de la mayoría de los varones, que tienen como objetivo mayor reducir el efecto fatiga y acabar con los signos de rostro cansado. A estos básicos se han unido también los específicos para el afeitado o el cuidado de barbas, una creciente preocupación que ha hecho que aparezcan incluso pomadas que ofrecen fijación y cuidado para esa zona, sin contar con la recuperación de un negocio como la barbería que estaba casi en desuso y que hoy en día vive una etapa de esplendor. Porque al final, es el nivel de exigencia de cada dermis el que marca la pauta.

Lo fundamental es analizarla a fondo para saber si es la irregularidad, la sequedad o la dilatación de los poros lo que hay que tratar. “Los hombres necesitan conocer mejor su piel. Por ejemplo, si eres de los que tienen la piel grasa las cremas súper hidratantes no son para ti. Si eres de los que se afeitan a diario y utilizan productos aftershave con alcohol, muy probablemente estés provocando tener la piel seca y enrojecida, habrá que nutrirla”, comenta el Doctor Colbert.

Travel like @DavidBeckham. Link in bio. #Biotherm #Aquapower #DavidBeckham #travel #menstyle Una publicación compartida de BIOTHERM HOMME Official (@biothermhomme) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 5:02 PDT

“Mi rutina de cuidado matinal es bastante sencilla: me ducho, me lavo la cara y me aplico una rápida hidratación”, explica David Beckham, actual embajador de Biotherm y uno de los causantes del boom cosmético masculino.

Mismas necesidades, diferentes prioridades

Somos distintos, sí, pero no en la esencia. “Hay cosméticos que están creados de forma específica para hombres y otros para mujeres siempre y cuando vayan dirigidos a tratar problemas específicos como por ejemplo la cadencia de hormonas en una menopausia o el exceso de sebo en las pieles masculinas por culpa de un aumento de la testosterona. Pero en rasgos generales si lo que vamos buscando hidratar y proteger la piel la cosmética siempre suele ser unisex”, puntualiza Gamarra.

Los laboratorios saben que es la sensación de hidratación, pero sin notar un efecto pesado en la piel, la mayor demanda por parte de los hombres. Éstos huyen de los tratamientos cutáneos si se enfrentan a texturas poco ligeras y demasiado perfumadas, y quizá por ello las cremas de protección solar sean su particular caballo de batalla como recuerda el Doctor Colbert: “los hombres están mucho menos protegidos que las mujeres del sol, no utilizan filtros solares con tanta frecuencia. El daño solar UV puede deteriorar la piel de un hombre en tan solo un verano y reducir los beneficios de los niveles de colágeno que les provocaba un ralentizamiento del envejecimiento. Su piel necesita una rutina de nutrición y protección diaria para mantenerse sana”.

Por suerte, el trabajo en nuevas receta que varíen en la forma pero no en el efecto es una constante entre las principales marcas.

Existen cada vez más opciones entre las que encontrar los productos que mejor se adapten a cada uno y ya no hay excusas para no empezar a cuidar la piel. “Quien vaya a iniciarse que comience por un limpiador que le resulte cómodo para retirar impurezas tanto en el día como en la noche y una buena hidratante con factor de protección para aplicar todos los días. Una vez que cree el hábito deberá introducir al ritual el contorno de ojos y con el tiempo el sérum. Nunca recomiendo empezar con todo de golpe para que el ritual de cuidado de la piel no se convierta en algo pesado o tedioso”, aclara Marta Gamarra. Si por el contrario eres ya usuario avanzado, la rutina perfecta según la especialista no dista de la de cualquier mujer: “primero, limpiar la piel mañana y noche. Después aplicar serum y contorno de ojos para terminar con una crema con factor de protección”. Todo es cuestión de ganas y ser capaces de vencer a la pereza