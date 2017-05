Las barberías más exclusivas

Hay lugares que, pese a parecer en peligro de extinción, aprenden a renovarse para agarrarse a la vida. Pero ese no es el caso de las barberías. Estos establecimientos de halo romántico no han tenido si quiera que cambiar de táctica para ver cómo su negocio revitalizaba. Bastó con la llegada de una moda, la hipster, para que muchos volvieran a sentirse atraídos por estos locales de sillones hipnotizantes en los que antaño la media de edad era notablemente más alta. Por suerte, su impulso no se ha quedado en algo pasajero y el oficio de barbero ha resurgido con aún más fuerza.

La tendencia esta temporada va hacia los vellos exagerados, las barbas XL y hasta los bigotes marcados. El cuidado facial se convierte en imprescindible tanto para los que apuestan por el rasurado como para los que presumen de cortes a navaja. El objetivo no es otro que definir la imagen y jugar con ella casi como si de maquillaje se tratara. ¿Y qué mejor que hacerlo con los mejores especialistas del mundo del afeitado?

Seleccionamos algunas de las barberías más galardonadas y mejor valoradas por profesionales del sector de nuestro país: