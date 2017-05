El terrible accidente que divide YouTube: ¿quién es el culpable?

Conocer con detalle las normas de circulación sirve para tomar decisiones adecuadas en la carretera y evitar accidentes. Sin embargo, existen también situaciones ambiguas, difíciles de esclarecer, interpretables desde puntos de vista diferentes. En esa clase de circunstancias cada conductor tiene su criterio; y un par de decisiones contrapuestas pueden provocar siniestros con graves consecuencias. Justo eso ha pasado en una carretera de Leicester, tal como recoge un vídeo de YouTube.

Las imágenes han sido compartidas en el canal Alamanda Priladarma, que suele difundir este tipo de contenidos. Lo curioso de este caso es la controversia que se ha generado entre los internautas, divididos en dos bandos a la hora de señalar al responsable del accidente. El debate está prácticamente al 50% entre los defensores de cada uno de los dos vehículos protagonistas: un automóvil pequeño y un enorme camión.

Antes de posicionarte, ten en cuenta que el siniestro tuvo lugar en Inglaterra, donde se conduce por el lado izquierdo de la carretera. El primero en alcanzar el cruce es el camión, que espera un momento oportuno para seguir su camino. Segundos después, el coche se pone a la misma altura a su costado izquierdo. Ambos tratan de continuar la marcha al mismo tiempo y se produce el peor desenlace. El camión se lleva por delante al otro vehículo, dañando seriamente su lado derecho.

La pregunta está sobre la mesa: ¿quién tiene la culpa del accidente? En los comentarios en YouTube hay posturas de todo tipo. La aportación mejor valorada toma parte por el conductor del camión, no sin cierta ironía. «¡Absolutamente brillante! ¡El conductor del coche azul lo merecía! No puedes hacerle eso a un camión, necesita espacio extra para girar», apunta su autor. Otros, en cambio, creen que el camionero no tomó suficientes precauciones. «Sólo miró hacia su derecha, no en ambas direcciones», explica un usuario.

Lamentablemente, no conocemos a quién consideraron culpable las autoridades competentes, ni sabemos tampoco si hubo daños personales que lamentar. De cualquier modo, si viendo el vídeo te ha entrado la curiosidad, recuerda que en esta sección ya te explicamos por qué los ingleses conducen por la izquierda. Una costumbre con posibles orígenes en la Edad Media; y que ni siquiera Napoleón fue capaz de enterrar en el olvido.