En la sala de espera de un hospital de Mississauga, en la provincia canadiense de Ontario, una mujer, acompañada de su hijo, un niño pequeño que necesita ser atendido por un pediatra, vocifera: «¿Puedo ver a un doctor que sea blanco y no tenga los dientes marrones?». Ante el resto de pacientes, que observan la escena atónitos, la mujer no ceja en su empeño, continúa exigiendo «un doctor blanco que hable inglés» y se enfrenta al personal de la clínica. Para apaciguar los ánimos, la Policía acabó interviniendo, según explica el diario estadounidense «The Washington Post». Uno de los testigos grabó la escena; un vídeo que ahora se difunde por YouTube.

«¿Me estáis diciendo que no hay ningún médico blanco en todo el edificio?», comenzó a gritar la mujer, sentada en la sala. «¿Puedo ver a un doctor blanco que no tenga los dientes marrones y hable inglés?», continuaba. El personal le explica que no hay médicos blancos disponibles y que, si quiere ver uno, deberá esperar varias horas. Mientras, uno de los pacientes espeta: «Como es negro [el doctor que rechaza la señora], ¿ya no es médico?». Entonces, la mujer se levanta y la tensión aumenta. «Debería pegarme un tiro por ser blanca en este país», llega a decir. Es en ese momento en que una mujer, indignada, se acerca a ella y le reprende: «Tu hijo tiene claramente más problemas contigo [que con su salud]. Es usted una maleducada y una racista».

El vídeo, que se ha hecho viral en YouTube, ha provocado que tanto las autoridades como las asociaciones de médicos de Canada hayan alzado la voz para expresar su repulsa. Además, Kathleen Wynne, primera ministra de Ontario y líder del Partido Liberal de la provincia, ha manifestado a través de su cuenta en Twitter que «el racismo y el odio no tienen cabida en Ontario».