¿Imaginas casarte en un autobús que recorre la espina dorsal de Madrid en pleno Día del Orgullo Gay? Quizás nunca antes se les había pasado por la cabeza, pero es lo que harán Vanessa (Valencia, Venezuela) y María José (Logroño, La Rioja), dos jóvenes que se darán el sí quiero el próximo sábado ante la atenta mirada de miles de personas. Se apuntaron a una iniciativa de la cadena FOX, que buscaba parejas que quisieran casarse de una forma tan llamativa para, al mismo tiempo, reivindicar la igualdad de los derechos de los homosexuales en el mundo.

María José (izquierda) y Vanessa (derecha) - RAQUEL F. NOVOA

Se conocieron hace un año y medio y no se han separado desde entonces. «Llegué a España en diciembre de 2015», relata Vanessa que, un mes más tarde, conoció a la que ahora es su pareja por medio de una amiga. No tuvo dudas. Al día siguiente le pidió que fuera su novia: «Después de tres intentos me dijo que sí. Al principio se negaba rotundamente. Vivimos juntas desde que llevábamos como tres meses». Además, María José cuenta que ya tienen fecha en el registro civil —que «está colapsado»—: el 19 de octubre. Tanto a ella como a su pareja se les antoja muy lejana, razón por la que han decidido celebrarla meses antes, aunque se trate solo de un acto simbólico. «La idea fue porque un amigo de Vanessa; se enteró de la noticia y le dijo que se presentase, que se había acordado de ella. Ella mandó un correo a la cadena, que nos eligió. Y aquí estamos, esperando a subirnos en el autobús el sábado», explica María José.

Venezuela y la homosexualidad

No estarán solas en su aventura, otras siete parejas celebrarán su boda en la misma carroza. Todas ellas tienen en común uno de los requisitos que se pedían: al menos uno de sus integrantes no puede casarse con una persona de su mismo sexo en su lugar de origen. Solo 23 países del mundo —entre ellos España, en 2005— han aprobado y legalizado el matrimonio homosexual. Venezuela, la tierra de Vanessa, no figura en este escueto listado. En el informe que la Red LGBTI venezolana presentó ante la ONU en 2016, se informa de que la situación de los homosexuales no mejora. Se habla de discriminación, amenazas y ataques; también un «crecimiento alarmante de la homofobia y la transfobia, como consecuencia de laausencia de leyes, políticas e instituciones que les garanticen igualdad en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales».

«En Venezuela, los homosexuales no somos tomados en cuenta para nada, somos excluidos. […]», sentencia Vanessa, que también habla de la discriminación que se sufre en el día a día: «No nos podemos besar en público, no nos podemos tomar de la mano… nada de eso». Es por ello que lo que más le impactó al llegar a España fue ver mujeres que caminaban de la mano por la calle: «Y todavía me cuesta verlo. Las veo y me quedo mirándolas. No lo puedo evitar». Incluso, muchas veces, es el entorno familiar el que teme por «el qué dirán» si se descubre que sus seres queridos son homosexuales. «Mi madre me dijo que no agregase a mis familiares en Facebook porque no quieren que nadie sepa que soy lesbiana, porque si me daba un beso con mi pareja, no les gustaba. Ella misma me rechaza. Entonces, yo le decía: "Si me rechazas tú que eres mi madre, ¿qué le puedo pedir a los demás?”».

«Tú eres lesbiana porque no has estado con un hombre verdad»

Preparativos de boda

Aunque notan que enla situación es muy diferente también son conscientes de que se siguen dando. Tampoco se pueden librar de la sensación de que exista gente, incluso amigos, que «se cree que es más por ser heterosexual» o de que oír frases como:. Por esas pequeñas cosas —o por otras mucho más graves que siguen pasando en otros puntos del planeta— las dos consideran que celebrar el Día del Orgullo Gay es todavía muy necesario. «A una pareja heterosexual, por ir de la mano por la calle o por darse un beso, no se le agrede en ningún momento. A nosotros sí.y mientras eso siga existiendo,», asegura María José.

Para visibilizar —e intentar revertir— esta situación se hacen propuestas, en apariencia divertidas e inocentes, que tienen un trasfondo social. Ejemplo de ello es celebrar una boda diferente y nada convencional en el lomo de un autobús el Día del Orgullo Gay. A pocos días de la ceremonia, la pareja reconoce estar nerviosa, pero también, se muestra muy ilusionada. Vanessa ya tiene su vestido preparado. María José aún no sabe qué ponerse. Explican que la boda será «muy clásica», que pasarán de dos en dos y que a cada uno le pondrán su canción. Ellas han elegido «Otras vidas», de Carlos Rivera. «Antes de conocer a Vanessa, la relación que tuve anterior, acabó bastante mal, no en el sentido de catastrófica, sino que yo lo pasé muy mal. Hasta que conocía a Vanessa, no terminaba de fiarme de ninguna chica a la hora de tener una relación. Hubo un punto de inflexión en mi vida de que a cualquier chica que se me acercase, yo la rechazaba directamente. La canción dice que en otras vidas has hecho cosas buenas o cosas malas, pero que ha llegado el momento de que se te recompensen esas cosas buenas. Y aquí está la recompensa», declara María José señalando a su futura esposa.