Así vivió el mundo el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo fue además el día elegido por la Justicia iraní para hacer pública la condena de dos años de prisión a la mujer que se quitó su pañuelo en mitad de la calle en diciembre y cuyo ejemplo fue seguido por otras muchas en señal de protesta por el uso obligatorio del hyjab en la república islámica. La imagen se convirtió en viral en las redes sociales. No se ha hecho público su nombre, pero la Justicia le considera culpable por «animar a la corrupción moral» .

Estados Unidos: Las empresas se suben a la ola del «MeToo»

Victims of sexual harassment, sexual assault, sexual abuse and their supporters protest during a #MeToo march in Hollywood, California

Como en el resto del mundo, las marchas y concentraciones se repitieron ayer en las grandes ciudades de EE.UU., con especial relevancia en Nueva York y Washington. La movilización no fue comparable a las de las marchas de las mujeres celebradas tras la investidura de Donald Trump del año pasado y en la que se repitió el pasado enero. Aquella fue una jornada histórica, mientras que los llamamientos alrededor del Día Internacional de la Mujer no han prendido tanto. Muy pocas organizaciones han pedido la celebración de paros, que han tenido un seguimiento anecdótico (sin embargo, en los principales medios, como «The New York Times» o la CNN, se seguía muy de cerca la huelga en España). Todo ello a pesar de que los movimientos #MeToo y #TimesUp ha tenido una presencia constante en la opinión pública en el último año y han visibilizado los problemas de acoso y de discriminación de las mujeres.

Como en muchos otros campos en EE.UU., el tejido empresarial reacciona con más dinamismo que la ciudadanía. Muchas empresas han entendido la creciente sensibilización sobre la falta de igualdad de género y han buscado significarse estos días. Mattel, la compañía de las muñecas «Barbie», ha ampliado el número de muñecas «Shero» (un juego de palabras que mezcla ‘ella’ y ‘héroe’), Starbucks y P&G están entre las compañías que participan en campañas de concienciación y una treintena de grandes firmas financieras en Manhattan se iluminaron ayer con el signo de la mujer. Otras iniciativas fueron menos afortunadas: McDonalds dio la vuelta a la «M» de su logo para convertirla en un «W» de «Woman» (mujer) y le llovieron las críticas por un gesto que muchos consideraron vacío.