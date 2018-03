Violencia machista «Amador estaba comido por los celos, creía que ella tenía un amante» El presunto asesino de Dolores Vargas se esconde en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Manuel Moreno

Seguir ÁLVARO GARCÍA

Actualizado: 27/03/2018 03:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Salustiano Amador Muñoz, uno de los fugitivos más buscados en España por la muerte violenta de su mujer en Santa Cruz del Retamar (Toledo) el sábado, estaba «comido por los celos». Creía que Dolores Vargas Silva tenía un amante, «y eso es totalmente falso». La sentencia es de Raquel de la Rosa, cuñada de la difunta. «Dolores ha sido una mujer de su casa; siempre se ha preocupado de su marido, de su casa y de sus hijos», la defiende en declaraciones a ABC tres horas después del funeral, celebrado en Carabanchel este lunes.

En esta población madrileña la pareja, casada por el rito gitano hace más de 20 años, vivía una relación tormentosa últimamente, de «vejaciones y humillaciones». «Él estaba loco de celos», insiste Raquel. Dos semanas antes del crimen, Amador «propinó una paliza» a Dolores que la dejó inconsciente, «él mismo la llevó al hospital y la dejó tirada en la puerta», relata la cuñada. Pero ella no denunció. «Nosotros no tenemos costumbre de denunciarlos», añade. Dolores volvió a casa de sus padres con su hija de 6 años. No quería nada con él, pero Amador «regresó llorando, pidiendo perdón para retomar la relación». Eso fue dos días antes del crimen.

No iban solos

A Amador (39 años) se le busca desde el sábado acusado del homicidio doloso (intencionado) de Dolores, que cumplió 41 años el 16 de marzo y con la que tenía tres hijos (dos mellizos, de 18 años, y la niña de 6). El Grupo de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha distribuido una reseña de Amador entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La información va acompañada de dos fotografías tomadas en dependencias policiales tras una detención hace seis años. En ellas aparece con bigote, aunque en la actualidad no lo lleva y Amador está más demacrado físicamente. En su rostro hay numerosas señales similares a las marcas que deja el acné.

Consumidor habitual de estupefacientes, Amador ejecutó presuntamente su salvaje acción alrededor de las 5.15 horas de la madrugada del sábado tras haber participado en un encuentro familiar. Él y Dolores habían estado en una fiesta de cumpleaños en Las Ventas de Retamosa (Toledo), a unos 45 kilómetros al sur de Carabanchel, desde las diez de la noche hasta las cuatro y media de la madrugada. La pareja se marchó en un monovolumen Renault Scenic de color gris. No iban solos. En los asientos traseros viajaban una hermana de Dolores y su pareja, ambos de apenas 18 años. Al incorporarse a la A-5, Amador, bebido y armado con una navaja, optó por dirigirse hacia Extremadura en lugar de tomar la dirección de Madrid, según familiares de la difunta. Él y Dolores discutieron durante unos kilómetros mientras circulaban por la autovía, hasta que él blandió la navaja, frenó bruscamente y ella bajó del vehículo y echó a correr. Esta circunstancia también la aprovecharon los dos pasajeros que iban detrás para huir campo a través en medio de la noche.

Dolores con miembros de su familia -ABC

Amador aceleró el monovolumen y atropelló a su mujer, pasando por encima de su cuerpo dos o tres veces, según pudieron percibir la hermana de Dolores y su pareja. También aseguran que Amador movió el cuerpo, que lo cogió, lo metió en el vehículo y reanudó la marcha. No se supo más de Dolores hasta que su cadáver fue descubierto, minutos antes de las ocho de la mañana, por un conductor junto al vallado que separa la autovía de un camino a la altura del kilómetro 56 de la A-5.

Amador vestía en ese momento un polo de manga corta y de color blanco, pantalones vaqueros de color oscuro, zapatillas negras, tipo charol y de la marca Gucci, y llevaba un bolso bandolera también negro. Con esa indumentaria escapó tras lo sucedido hasta Sevilla con alguno de sus familiares.

Maniobra disuasoria

En la ciudad hispalense se esconde en uno de los pisos de un pariente, concretamente en la zona conocida como las Tres Mil Viviendas. Él y sus conocidos más cercanos llegaron la noche del sábado en un Volkswagen Touran de color rojo tras huir de Madrid. Desde entonces, Amador se oculta en un piso de la calle de Sancho Panza del Polígono Sur, en el portal 2. Esta zona, conocida como Los verdes, es donde Amador ha estado desde la noche del sábado hasta este. Allí lo vieron por última vez vestido con un chándal rojo paseando para ir a consumir droga.

Fue al mediodía este lunes, y tras las informaciones sobre su ubicación en los medios de comunicación, cuando Amador decidió efectuar una maniobra disuasoria. Con el mismo coche con el que llegaron en la noche del sábado, Amador y sus parientes se inventaron una huida. Poco pudieron ver los vecinos; sólo que el vehículo rojo se subía a la acera y, acercándose hasta la puerta del portal del bloque, alguien se metía en el coche. Pero todo fue una treta pensada para que nadie se fijara en el piso donde estaría escondido. El inmueble estuvo todo el día de este lunes con las persianas bajadas y con ropa tendida.