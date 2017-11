Violencia de Género De agresor en agresor: cuando la búsqueda del amor te da una vida de maltrato Hija de una mujer que la maltrataba, M.G.U.R. ha ido dando saltos de un maltratador a otro

Se les llama mujeres reincidentes, pero ellas no han cometido ningún error. Su porcentaje representa, según las publicaciones, entre un 10 y un 14% de las mujeres maltratadas, aquellas que viajan de agresor en agresor, y que tras una experiencia fallida desembarcan en otra peor. «Han sido hijas de un maltratador, con frecuencia, porque todos hemos aprendido en la niñez quiénes somos y cómo nos comportamos. Son sumisas, asumen el maltrato, lo han interiorizado. Han idealizado a su príncipe azul, un amor inexistente, en relación a la protección de la mujer. Y no es verdad, la agresión nace del odio», habla la presidenta de la la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Mujeres del Medio Rural, Afammer, la diputada en el Congreso, Carmen Quintanilla.

Afammer lleva 35 años comprometida con dar visibilidad a problemas de las mujeres en el medio rural, cuya voz además parece que se escucha menos. Hasta esta entidad se acercó M.G.U.R., mujer de mediana edad, con tres hijos y una historia que se antoja irrepetible. Ella lo resume, con sorna al principio: «De Guatemala me fui a Guatepeor». Y es que el agente ante quien denunció a su primer marido, tras una docena de años juntos y un infierno de maltrato, se convirtió poco después en su segundo verdugo. Esta persona vive alcoholizada y llegó a maltratar «verbalmente», matiza, al hijo que ella traía de su primera relación, aunque «jamás» se atrevería a hacerlo con las hijas que comparten.

«Muerta en vida»

M.G.U.R. consiguió una orden de alejamiento del primer agresor. Ahora se halla en pleno proceso de separación del segundo, por lo que no abunda en detalles de los continuos desplantes sufridos. Sí advierte que habían pasado 48 horas de su boda cuando le cogió de la garanta, ya embarazada. «Una vez me tuvo segura... Como todo buen maltratador, te da todo lo malo (es Satán) y lo bueno que te da, es protección». La broma se transforma en llanto imparable: «He estado muerta en vida, tomando medicación durante años, pensando que nunca podría recuperar mi vida y que estoy saliendo de ello. Tengo tres hijos por los que luchar, y no me voy a dar por vencida, aunque esté luchando contra un gigante. Una mujer lo puede todo, con ayuda, claro».

M.G.U.R. fue maltratada por su madre. «Desde que tengo uso de razón, no conozco otra cosa, he buscado siempre una figura protectora». ¿A qué le condujo? «A verme en una residencia de acogida, sin trabajo, aislada... El peor momento fue cuando abrí los ojos y me preguntó cómo había llegado a eso». «La dependencia emocional que se genera en estas personas está ahí –colige Sara Gómez, experta psicóloga de violencia de género–. Es su única fuente de afecto, pero les genera ansiedad, miedo, sentimiento de culpa...».

Ellos también reinciden, pero en su maltrato

Habría que hablar y mucho también de la reincidencia de ellos. Un agresor que completa un programa de reeducación y reiserción, pasados 4 años, reincide en un 15-20% de los casos. La reincidencia de los que no realizan los programas o los abandonan antes de su finalización se sitúa entre el 40 y el 70%, de acuerdo con los autores de varios estudios de la Universidad de Granada, Francisca Expósito y Sergio Ruiz, y del hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla, que valoraron los programas de reeducación de maltratadores como una experiencia de intervención desde la perspectiva de género.