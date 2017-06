El ‘video-scribbing’, la innovadora técnica para aprobar Selectividad

La Selectividad está ya a la vuelta de la esquina. Cerca de 300.000 alumnos de toda España, como cada año, viven estos días con temor y miedo, sabiendo que gran parte de su futuro académico depende de los resultados de esta prueba, ahora llamada Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Un proceso que, pese a que numerosas voces califican de «trámite», preocupa y mucho a quienes deben enfrentarse a él.

Por ello, y porque saben de lo agobiados que están todos estos estudiantes, dos emprendedores han lanzado una ‘start-up’ que les ayude a lidiar con los exámenes. Se trata de Javier Rubio, de 33 años y arquitecto titulado, y José Manuel Pastor, de 36 y empresario de profesión. Ambos han lanzado «Academia Play», una plataforma online que, creada en el 2016, pretende, por medio del ‘video-scribbing’ (esos vídeos en los que se ven manos dibujando sobre un soporte con simultaneidad y rapidez) hacer del aprendizaje y del estudio una tarea más dinámica, efectiva y eficaz.

«A nuestro método le respaldan los datos. El último informe oficial de Cisco dice que entre un 80% y un 90% de lo que se compartirá en las redes durante los próximos años será en formato de vídeo», explica Rubio. «Y según ComScore, el ser humano retiene hasta un 50% de lo que ve, por un 10% de lo que lee o escucha. Por tanto, el video supone un aumento muy sustancial de la conservación de la información en la mente. De hecho, en torno a un 75% de las búsquedas en Google incluyen un vídeo», asegura. «Es una manera de aprender muy visual y mucho más entretenida que la que ofrecen los métodos convencionales», refiere por su parte Pastor.

Un nuevo modelo educativo

Rubio es un apasionado de las artes gráficas y del dibujo. «Soy arquitecto, pero estuve a punto de estudiar bellas artes porque me encanta dibujar», cuenta. Este modelo audiovisual no es algo nuevo para él. Hace dos años, hizo un ‘video-scribbing’ acerca de un partido político español que se hizo viral y que llegó a los 20 millones de visitas a través de los diferentes canales. A raíz de ese vídeo, de hecho, empezó a trabajar para empresas y otros partidos en ese campo. Hasta que en el verano de 2015, comenzó a hacerlo con su socio, José Manuel Pastor y decidieron enfocar los contenidos a la educación. «Los vídeos que hacía antes no podían gustarle a todo el mundo, pero la enseñanza es algo mucho más global y solo tiene una perspectiva», remarca el arquitecto.

Así, se les ocurrió poner en marcha sus «píldoras educativas». Vídeos cortos, «algunos de un minuto, otros de tres, otros de hasta quince», que sirviesen para explicar, en poco tiempo, acontecimientos importantes. La mayoría, de carácter académico, con vídeos sobre Historia de España, Literatura, Geografía o Historia del Arte. Otros, en cambio, más contextualizados. «No se puede estudiar la historia española del siglo XVIII, por ejemplo, sin entender la revolución industrial», comenta Rubio, que añade que, de cara al año que viene sacarán vídeos explicando las teorías de cada filósofo de los que entra en Selectividad. Platón, Kant, Aristóteles, Nietzsche, Ortega y Gasset, San Agustín de Hipona, Marx… todos ellos tendrán cabida en los vídeos de «Academia Play».

«Es cierto que el cerebro capta mucho mejor el mensaje si los contenidos son ilustrados», comenta por su parte Pastor. «Estudiar con nuestros vídeos es como hacerlo a través de una pizarra. La mente está mucho más abierta a captar la información y el cerebro sabe captar los siguientes pasos, lo que ocurre en cada momento, al contrario que por escrito», rubrica.

Una de las principales bazas de la plataforma, por tanto, reside en su formato. «Es importante observar la adaptación que está teniendo el mercado hacia el vídeo», reseña el empresario. «La gente, y los alumnos, no tienen tiempo que poderle dedicar al contenido más tedioso. Prefieren verlo en vídeo, de una manera más mascada, que es cómo la ofrecemos», manifiesta.

Sin embargo, a pesar de que estos vídeos están pensados para estudiantes y pueden ayudar especialmente a aquellos que preparen Selectividad, los creadores de «Academia Play» aseguran que su plataforma puede ser de gran utilidad para casi todos los públicos. «Está destinada para cualquier alumno a partir de diez años, pero también para adultos que quieran aprender acerca de determinados temas», dice Rubio. «Queremos que la gente sepa en unos tres minutos lo que les queremos contar. Sin entrar tampoco en un excesivo nivel de detalle, pero que los conceptos queden muy claros después de ver el vídeo», matiza Pastor.

Comprender antes que memorizar

Rubio y Pastor aseguran tener «un gran ‘feedback’» por parte de maestros y estudiantes. «Muchos profesores nos dicen que utilizan los vídeos en sus clases y nos piden que hagamos otros sobre temas concretos, algo que también nos demandan los alumnos», explica Rubio. De hecho, están trabajando para llegar a acuerdos con las instituciones en materia de educación y poder así instaurarse con más fuerza. «Queremos meternos de lleno en la enseñanza, negociar con editoriales y cambiar la manera de educar en las escuelas», asevera Pastor. «El sistema educativo de España está obsoleto. Los niños aprenden de memoria, y eso no es bueno. En Inglaterra, donde estudió mi madre, el modelo es diferente. Allí relacionan unos conceptos con otros. Aquí se busca más el memorizar que el entender y eso es un desastre», añade por su parte su socio.

La ‘start-up’, totalmente gratuita, cuenta con acceso abierto a través de Internet, se financia con publicidad y sus «padres» están muy orgullosos de ella. Aunque focalizada a la educación, cada vez son más las empresas que quieren contar con sus servicios. «Aparte de la plataforma educativa, hacemos también vídeos corporativos para empresas en los que utilizamos motion graphics, que es la técnica que se utiliza ahora para hacer los dibujos animados. El Gobierno de Perú, por ejemplo, nos encargó 25 vídeos, pero también hay muchas otras entidades de primer nivel para las que hemos trabajado», afirma Pastor.

Aunque el abanico de vídeos de «Academia Play», que se define en su propia web como «plataforma de aprendizaje multimedia», va más allá. También cuenta con contenidos acerca de videojuegos, cine, televisión, música o deporte. «Nuestra plataforma es para mentes inquietas, para todo aquel que quiera aprender», concluye el arquitecto, que comenzó como el único dibujante. Ahora, ya tienen cuatro. Y a juzgar por lo visto, no sería de extrañar que el número siguiese creciendo.