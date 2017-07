Nicolás mira el horizonte con preocupación. La enorme columna de humo que surge de la montaña repercute en su negocio de casas rurales en la pedanía de Mesones. Una patrulla de la Guardia Civil ha ordenado el desalojo de las cabañas y de un campamento próximo. A bordo de decenas de vehículos los turistas huyen con lentitud de un incendio forestal inmisericorde que ha devastado casi 1.300 hectáreas y ha puesto en peligro un modo de vida sustentado en la naturaleza. Un anciano vecino de Riópar, que también observa la humareda, responsabiliza de la situación al modelo proteccionista que ha sustituido al sentido común en la gestión del medio ambiente.

«Aquí mandan los ecologistas y así no va», aclara el vecino, quien asegura que nadie tiene más interés que el labriego en que el monte no se deteriore. El problema, dice, es que la normativa ha maniatado al hombre rural. «Nos denuncian si cogemos piñas del suelo, si buscamos setas o si limpiamos lo arroyos». La prohibición repercute en el estado de la montaña, cuya superficie, repleta de broza y hojarasca, reunía las condiciones idóneas para alimentar el incendio. Otro vecino, Antonio, abunda en la responsabilidad política del siniestro. «El culpable es quien ha provocado el fuego, desde luego, pero si invirtieran en la limpieza del monte, o si dejaran que pastara el ganado, no estaríamos ahora aquí, a la espera de que nos digan si nos desalojan o no».

«Si el fuego salta el balcón de Pilatos estamos perdidos», tercia Juan, otro lugareño que comparte charla y preocupación con los 2 anteriores. El balcón de Pilatos es un enclave que ejerce de línea divisoria entre la zona devastada, perteneciente al término de Yeste, y la masa forestal de Riópar, donde se localiza el nacimiento del río Mundo, uno de los parajes naturales más visitados de la región. Justo encima están los calares, otra joya amenazada por las llamas, que han devastado zonas de gran valor ecológico en La Parrilla, en Los Collados y en Peñas Coloradas. En total, las llamas han calcinado casi 17 kilómetros cuadrados de bosque de pino carrasco. Del total de hectáreas quemadas, 700 pertenecen al parque natural del Calar del Río Mundo y de la Sima.

Para frenar su avance trabajan 350 agentes forestales y un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias escoltados por 20 medios aéreos y 20 terrestres. Lo hacen con temperaturas extremas, superiores a los 36 grados a la sombra, que dificultan extraordinariamente su labor. Con todo, el trabajo coordinado ha permitido cercar casi el 70% del incendio, pero el resto, al seguir desbocado, hace fluctuar el porcentaje. Paralelamente a las labores de extinción, se han desarrollado medidas preventivas, consistentes principalmente en la evacuación de los núcleos de población cercanos. En torno a 300 personas han sido desalojadas y 137 realojadas. Otras muchas, de vacaciones, han dado por finalizada su temporada veraniega en la Sierra del Segura.

La partida de los turistas ha incrementado la indignación de los vecinos, que responsabilizan a la clase política de la falta de reflejos para gestionar la extinción del incendio. Por esta razón, Javier Morcillo, ex alcalde de Riópar, califica de inepta a la dirigencia pública que tiene encomendada la función de erradicar los siniestros forestales. Para apuntalar su criterio explica que el origen del incendio fue un pequeño fuego localizado en un paraje próximo a El Pardal, el lugar donde tienen su base los helicópteros del Plan Infocam, y resalta que la Junta demoró demasiado la firma del decreto del nivel 2 de alerta: «Si lo hubieran decretado antes la Unidad Militar de Emergencia habría llegado a tiempo y el fuego estaría ya sofocado».