Vacaciones seguras para sus mascotas

Llegadas estas fechas y cuando ya se empiezan a planear las vacaciones junto con nuestras mascotas surge la gran duda: mar o montaña. Se habla mucho de los cuidados cuando se va a la playa, pero no tanto en otros lugares. Esta semana vamos a contar con la colaboración de dos veterinarias: Diana Zamora Alanez y Virginia García Tirado que ejercen su labor en el Centro Veterinario «El Olfato» de Bustarviejo, una localidad de la Sierra Norte de Madrid.

Ellas saben muy bien y de primera mano los casos que durante las próximas fechas les llegan a su centro. Lo más importante es la prevención para evitar males mayores. Sigan estos consejos y tendrán unas felices vacaciones en compañía de su fiel amigo, realizando paseos o caminatas por los montes o sendas.

Uno de los grandes peligros es el calor y aunque los animales en general tienen más resistencia que los humanos a las inclemencias del tiempo, nuestras mascotas pueden ser más sensibles que las personas a las altas temperaturas. Algunas de las precauciones que hay que tomar para que nuestros animales de compañía, que apenas tienen glándulas sudoríparas, disfruten sin riesgos del verano son los siguientes: Nunca dejar al animal solo en el coche, es fundamental que en el lugar donde permanezca -aunque estamos en una zona fresquita- el animal esté aireado y a la sombra, y mejor que no esté atado, ya que si sufriera un golpe de calor no le daría ninguna opción por sí mismo para encontrar la manera de refrescarse.

A este respecto, un buen consejo sería no dejar a la mascota en ningún caso encerrada dentro del coche, ni siquiera con aire acondicionado. Llegado este tiempo de calor, los animales (grandes y pequeños, perros, gatos, pequeños roedores) necesitan una hidratación continúa. No precisan de muchas florituras; simplemente poniendo y reponiendo agua fresca; pero nunca helada. Para hacer caminatas es conveniente que estas sean a primeras horas de la mañana, cuando hace más fresco. No es nada recomendable que hagan grandes caminatas, ni tampoco ejercicio después de comer. A esas horas, es mejor una siesta reparadora. En los paseos o caminatas, en el caso de los perros hay que tener siempre al animal a la vista, lo más seguro es que siempre lleven su collar y la correa. Estos cuidados hay que extremarlos si los perros son cachorros o muy mayores, tienen sobrepeso, padecen patologías cardíacas o son de las denominadas razas ‘chatas’, ya que éstas respiran con mayor dificultad.

Nuestras veterinarias consultadas nos marcan estas pautas a seguir:

1. Prevención frente a leishmania: la leishmania es una enfermedad transmitida por un mosquito del género Phlebotomo; estamos en una zona endémica de leishmania y la prevención frente a la enfermedad es fundamental. La forma de prevenir es mediante collares y/o pipetas eficaces frente a la leishmaniosis.

2. Prevención frente a Thelazia callipaeda: la thelaziosis es una enfermedad producida por un nematodo, es transmitida por una mosca infectada con el nematodo que se posa en los ojos de los perros, pone los huevos y en unos días aparecen los nematodos o gusanos en los ojos de los perros. La forma de prevenirlo es desparasitando internamente con el fármaco apropiado cada 4 semanas.

3. Prevención frente a pulgas y garrapatas: en la sierra norte de Madrid conviven nuestras mascotas junto con los caballos, gatos, vacas, ovejas, cabras y otros animales salvajes de la zona. La presencia de pulgas y garrapatas es habitual ya casi todo el año, por lo que la prevención es fundamental. Además, tanto pulgas como garrapatas pueden transmitir enfermedades que pueden llegar a ser mortales tanto para los perros como para los gatos. La forma de prevenirlas es mediante collares, pipetas y/o comprimidos apropiados para su prevención.

4. Prevención para parásitos internos: es frecuente el contagio de nuestras mascotas de parásitos internos, por lo que debemos hacer una desparasitación interna más frecuente que la que se realiza en la ciudad.

5. Evitar las zonas en las que podamos encontrar reptiles: en la zona norte de Madrid hay víboras. Si por algún accidente nuestra mascota tuviera contacto con alguna víbora se debe acudir urgentemente a un veterinario.

6: Si va a alojase con su perro en una casa con piscina, métalo en el agua y enséñele a salir de la piscina, ya sea por la escalera de metal o por la escalera que tenga la piscina incorporada. Aunque a un perro no le guste el agua, es frecuente que se caigan a las piscinas y no sepan salir de ellas.

7. Aunque creamos que por estar en la sierra no hace calor, sí que lo hace. Las mascotas siempre deben de tener agua limpia y fresca disponible. Evite salir a pasear en las horas centrales del día, revise que las camitas del jardín estén a la sombra y que las mascotas no pasen excesivo tiempo al sol.

8. Cuidado con las espigas. Cuando se empieza a secar el campo, aparecen las espigas. Éstas pueden meterse por cualquier sitio de un animal (nariz, boca, vulva, pene, axilas, entre los dedos, por el dorso....) y producir graves lesiones; evitar las zonas de pastos secos y revisar siempre a las mascotas cuando vuelvan de la calle es una buena medida de prevención.

9. Protección solar: Si tienes un perro o un gato blanco y/o de pelo corto y se tumba mucho al sol,échale protección solar. Éste tipo de pelajes son más sensibles al sol y pueden aparecer carcinomas cutáneos.