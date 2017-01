Sus uñas pueden ser tóxicas

Un número creciente de investigaciones afirma que algunos de los químicos que se emplean en los productos para uñas (los ingredientes que hacen que no se astillen, sequen rápido, duren y brillen más, por ejemplo) provocan problemas pulmonares y cutáneos, y otros los han vinculado con retraso en el desarrollo fetal, abortos, y hasta cáncer. Ante esas posibilidad -ya que la legislación los permite en dosis mínimas- algunas firmas de cosmética han optado por eliminar voluntariamente los ingredientes potencialmente tóxicos de sus formulaciones. Dependiendo del numero de eliminados, tendremos esmaltes 3 Free (libres de 3 ingredientes tóxicos), 5 Free, 7 Free y hasta 8 Free. ¿Cuáles son esos componentes y qué daños produce cada uno? ¿Su toxicidad es por contacto, por inhalación o ambos?

El trío tóxico

«La mayoría de los esmaltes contienen lo que se conoce como el trío tóxico», que lo componen ftalato de dibutilo (DBP), tolueno y formaldehído», cuenta Marta Alen, directora del salón ecofriendly Escape Madrid. Según esta profesional, el primero (prohibido en la Unión Europea), empleado como plastificante, se ha demostrado que interrumpe las hormonas y causa anomalías reproductivas (en Australia forma parte de la lista de tóxicos para la reproducción, y los productos que la contienen deben incluir en su etiqueta «puede ocasionar daño al bebé nonato» y «posible riesgo de disminución en la fertilidad»); el tolueno, que ayuda a que la laca se aplique de manera uniforme, es un irritante de la piel, que también puede afectar al sistema nervioso central y que la exposición constante durante el embarazo puede tener efectos adversos en el feto en desarrollo: y el formaldehído (endurecedor), puede causar irritaciones en la garganta y los pulmones, erupciones cutáneas y cáncer.

Con mascarilla

La dermatóloga Paloma Cornejo, miembro de la AEDV afirma que sí ha visto casos dermatitis de contacto en cuello o parpados, y sobre todo uñas muy desecadas por culpa de las resinas del formaldeido, el tolueno. «Algunas llegan destrozadas, deshidratadas y astilladas. Se dan casos de parestesia (hormigueo) por los acrilatos de los esmaltados permanentes».

Desde la firma Masglo tranquilizan afirmando que el uso de ftalato de dibutilo, formaldehído, tolueno o parabenos está regulado y se incluye la cantidad justa para que sean seguros (pero aun cuando insisten en que no suponen ninguna amenaza, los han eliminado de sus fórmulas). Y, como la doctora Cornejo, creen que el problema está en los metacrilatos (se encuentran en el pegamento de uñas), tóxicos tanto por contacto como por inhalación, da igual la dosis en la que se utilicen. «Las personas que trabajan con ellos deberían llevar siempre mascarilla», advierte esta especialista.

¿El riesgo, por tanto, es más para las manicuristas encargadas de manejar estos productos y respirar los vapores día tras día? Teresa de Miguel, dueña del salón My Litte Momo de Madrid, cuenta a ABC que una de sus empleadas tuvo dificultades respiratorias cuando trabajaba en otro centro especializado en uñas acrílicas, «pero en nuestro salón, que no trabajamos el acrílico jamás hemos tenido un problema», asegura. «En un salón abierto y aireado, donde se trabaja con marcas de calidad, no hay ningún riesgo. Otra cosa son las situaciones especiales como embarazo o mujeres sometidas a radioterapia, a las que siempre les aplicamos productos 5-free», aclara. Estos esmaltes eliminan, además del trío tóxico, la tosylamida, que se emplea para dar brillo y puede producir irritación y dermatitis; y el alcanfor, un tóxico permitido en dosis menores del 11%, pero que ingerido envenena.

Filosofía eco

En Le Petit Salon ofrecen también las dos opciones, «porque tenemos muchas clientas que siguen una filosofía global eco y nos piden las lacas ecológicas como las de Révérence de Bastien», señala Elena Comes, su directora. ¿Problemas de salud entre nuestro personal? Nunca, asegura. Sin embargo, para Diana Burillo, creadora de Hand Made Beauty, estos ingredientes químicos suponen un peligro, sobre todo para las personas que trabajan a diario con ellos.

Esmaltes, ¿sin gluten?

Y hay otros ingredientes que también pueden general alergias, como es el caso del gluten, que en muchas formulaciones la aplican como espesante, «por eso nuestros esmaltes son 7 Free, sin gluten y veganos», afirma Burillo. ¿Veganos? Algunas firmas como la suya, evitan también los pigmentos de origen animal y siguen una producción halal (con ingredientes permitidos conforme a la norma islámica).

Hay que tender hacia alternativas no dañinas o innecesarias tanto para la salud como para el medio ambiente. Los químicos se pueden remplazar por otros compuestos biodegradables que no dañan la salud ni contaminan el medio ambiente. Se piensa que porque son ‘free’ son peores, pero no dañan la salud y siguen cumpliendo su función.