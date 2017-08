Dos adolescentes de una ciudad de Massachussets se enfrentan a cargos tras subir un vídeo a Snapchat en el que meten a un bebé de ocho meses en la nevera, como según la informado la «CNN». Las chicas estaban al cuidado del menor, por la relación de parentesco que una de ellas tenía al ser la prima del bebé.

La policía de Swampscott cercano fue alertada cuando el vídeo se difundió, como según afirmó el portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito de Essex, Steve O'Connell. En el vídeo, se observa a una niña pequeña llorando antes de ser intrudico dentro de la nevera por una de las adolescentes mientras se está riendo. El bebé continúa llorando cuando cierran la puerta del refrigerador.

Aunque se desconoce cuánto tiempo permaneció el infante de 8 meses, las autoridades han asegurado que el bebé no ha sufrido ningún daño.

Los adolescentes fueron arrestadas y acusadas de poner en peligro al niño y agresión con un arma peligrosa, señaló O'Connell a la CNN. Ambas jóvenes fueron juzgadas el mismo día en la corte juvenil de Salem. Sin embargo, no está claro si permanecen bajo custodia o si han salido bajo fianza.

La madre de la niño comunicó a «WCVB» que estaba horrorizada cuando se enteró de le hizo su sobrina a su hija.

«Sé que no haría daño a mi hija y que no fueron sus intenciones, creo que fue una tontería, una estupidez», dijo la madre del bebé. «No volveré a dejar a mis hijos con mi sobrina o sus amigos nunca más».