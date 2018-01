Así son los últimos 49 asesinos, así las mataron

A Catalina Méndez García la despidieron sus familiares y amigos en la pedanía lorquina de Cazalla, de donde era natural, aunque encontró la muerte en el polígono industrial El Saladar de la cercana Totana, en la Región de Murcia. La Policía encontró los cadáveres de Catalina y su expareja con heridas de arma de fuego dentro de un coche. No había antecedentes de agresiones o violencia, aunque según fuentes de la investigación, la mujer había pedido en julio pasado a la Guardia Civil que interviniera para que su exnovio dejara de llamarla con tanta insistencia, dijo, aunque dejó claro a los agentes del Instituto Armado que no quería denunciarle, ni siquiera por acoso.

Rosa María había sido advertido por algunos amigos de que su ex rondaba por Cartagena y por eso, ella determinó ponerlo en conocimiento cuanto antes de los agentes. No fue suficiente.

Se supo después que eran alemanes venidos hace dos años. Ella, runner, huyó del asesino, pero no logró escapar a tiempo , y él las mató a las dos, a ella, y a su bebé de 15 meses, Sharita . De él no trascendió su identidad; nada más que tenía 33 años.

Víctor Llorens murió junto a su asesinada, Andrea Carballo, al estallar su vehículo contra una gasolinera

La policía determinó que Andrea Carballo murió en el automóvil que Víctor Llorens estampó contra un surtidor de gasolina - IMÁGENES DE FACEBOOK

Andrea Carballo, 20 años, no entró en las estadísticas de asesinadas por violencia de género hasta el año 2018. Sin embargo, fue asesinada el pasado 23 de diciembre, pero en unas circunstancias tan complejas que hasta que no se resolvió el caso pericial, el Gobierno no confirmó su homicidio. Su ex la estrelló con el coche contra una gasolinera en la localidad castellonense de Benicassim y ambos murieron en el acto. Lo que parecía un accidente de tráfico resultó ser sed de venganza de Víctor Llorens, que no había encajado la ruptura.

La Policía Nacional investigaba desde el principio el accidente como un presunto caso de violencia de género, ya que la chica había denunciado a su expareja, de 28 años, días antes de los hechos y él, que también murió en la colisión, tenía la prohibición de acercarse a ella.

El perfil del homicida, Víctor Llorens, que también murió en el acto - FACEBOOK

Su exnovio la agarraron del pelo por la calle y la introdujo en el coche que acabó empotrándose contra una estación de servicio de la N-340 y calcinado en el incendio posterior que se originó.

Víctor Llorens, de 29 años, es su asesino.