C's ultima una ley para eliminar las lenguas cooficiales como requisito previo en cualquier oposición

Ciudadanos ha dado un paso en la defensa del uso de la lengua común frente a losabusos que están cometiendo algunas comunidades autónomas amparándose en el fomento de las lenguas cooficiales. Esta mañana su secretario general, José Manuel Villegas, ha anunciado en el Congreso que el grupo está ultimando una proposición de ley para eliminar el conocimiento de lenguas cooficiales como requisito previo en todas las oposiciones a la función pública.

La formación naranja propone que este conocimiento pase a considerarse un mérito de manera previa y que solo pueda ser exigido en aquellas plazas en que sea necesario para un adecuado desempeño de las funciones. La exigencia tendría que ser, además, proporcional en cada caso. Entrarían en esta categoría, por ejemplo, los puestos de atención al público pero no el de un cirujano, ha concretado Villegas. «Desde la promoción de las lenguas cooficiales pero reconociendo la existencia de una lengua común queremos evitar situaciones que se están dando en algunas comunidades autónomas», ha señalado.

Para ello, la proposición de ley propone modificar el artículo 56 de la Ley del Estauto Público que en su punto segundo establece que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, «deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales». Ciudadanos plantea añadir a ello el siguiente párrafo «el conocimiento de la lengua cooficial sólo podrá ser considerado como un mérito a valorar, en el contexto de la realidad social de sus efectivo desempeño, de manera proporcionadaa su necesidad y adecuación en atención al tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar». El proyecto será registado en el Congreso y presentado de manera íntegra la semana que viene.

Con esta ley, Ciudadanos pretende que cualquier ciudadano del territorio pueda optar a una oposición de una comunidad autónoma con lengua cooficial cuando el puesto no requiera su conocimiento y poner fin a la barrera de acceso que algunas de estas comunidades están imponiendo a ciudadanos de otras autonomías amparándose en el fomento de la lengua cooficial.

Si el texto resulta aprobado por el Congreso, cualquier concurso público que exigiera el conocimiento de una lengua cooficial sin que el puesto lo requiriera podría ser impugnado. Sin embargo, no será fácil que esta proposición de ley reciba la luz verde del Pleno con la mayoría parlamentaria actual.

Villegas ha reconocido en la rueda de prensa que aún no ha comenzado a negociarlo con el resto de los grupos dado que el texto aún no está cerrado -será presentado la semana que viene- pero, a puerta cerrada, asume que el PSOE no votará a favor dada la defensa que su líder, Pedro Sánchez, hace del uso de las lenguas cooficiales. Y sin los socialistas, Ciudadanos no logrará aglutinar una mayoría suficiente.