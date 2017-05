La petición del joven estadounidense Carter Wilkerson (@carterjwm) para conseguir un año de ‘nuggets’ gratis de la cadena Wendys se ha convertio ya en el tuit; más retuiteado de la historia.

Con 3,43 millones de retuits, ha superado ya al famoso «selfie» de la actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres en la gala de los Oscar 2014, hasta la fecha el tuit más retuiteado de todos los tiempos. Todo empezó hace solo unas semanas con un ‘tuit’ del adolescente @carterjwm preguntando a Wendys cuántos tuits; necesitaba para conseguir un año de «nuggets» gratis. A lo que Wendy’s respondió «18 millones».

Congratulations to @carterjwm who just broke @TheEllenShow's record for most retweeted tweet on @Twitter#NuggsForCarterpic.twitter.com/gwKyq8zmfP