Tres escuelas de negocios españolas, entre las 25 mejores del mundo

El prestigioso ranking «QS» ha publicado una nueva clasificación. Los ojos buscan en un océano de datos la posición de España. Afortunadamente, en esta ocasión, no hay que llegar al final de la lista: tres escuelas de negocios españolas están entre las 25 mejores del mundo. IESE Business School, IE Business School y ESADE figuran en los puestos 10, 16 y 23, respectivamente por sus programas EMBA.

EMBA son las siglas en inglés de Máster en Administración Empresas Ejecutivo, es decir, un título más «exclusivo» ofrecido por las escuelas de negocios para ejecutivos con conocimientos en alta dirección, que ya tienen diez o más años de experiencia y quieren que su carrera dé un paso más. Para este tipo de máster los alumnos no dejan de trabajar y generalmente es financiado por sus propias empresas.

En el primer puesto del ranking ha quedado la prestigiosa escuela Wharton, seguida de la Sloan del MIT y, en tercer lugar, la London Business School. Pese a que de un total de 143 escuelas analizadas solo hay tres españolas, los analistas del «QS» lo consideran una muy buena noticia: «España ha demostrado que es una de las naciones más poderosas del mundo en oferta de EMBA. Ningún otro país europeo está en el top 10 ni logra superar los tres que tiene España entre los 25 mejores», asegura Alex Chisholm, jefe de Análisis de las Escuelas de Negocio de QS.

En cualquier caso, a nivel europeo, las posiciones son mejores: así, el IESE sale en cuarta posición, el IE en octava y el ESADE en la décimotercera.

Para elaborar el ranking se han evaluado los másteres en función de cinco criterios siendo la empleabilidad la columna vertebral de la clasificación: «Creemos que la educación superior debe ofrecer un importante retorno a la inversión que hacen los estudiantes, debido al alto coste que tienen los EMBA», defiende Chisholm.

Por ello, han evaluado, entre otras cosas, el incremento del salario posterior a la realización del máster o la reputación que este tiene para los empleadores. Además, han tenido en cuenta la capacidad para crear conocimiento en las aulas y la diversidad cultural de las mismas. Finalmente, el perfil ejecutivo del máster da pistas sobre si los alumnos estudiarán con pares experimentados y con conocimiento y si es probable que su cohorte brinde oportunidades de «networking» valiosas.

El IE, la mejor nota en reputación

Tanto los másteres del IESE y del IE han sacado un «diez» en los criterios de diversidad y perfil ejecutivo. El del IE, en concreto, es muy reconocido por los empleadores y el del IESE, en cambio, destaca en creación de conocimiento. El máster del ESADE, por su parte, destaca por el reconocimiento que de este hacen los empleadores.

Los analistas de «QS» no han querido valorar si estos EMBA se ofrecen ante un supuesto fracaso o cansancio del tradicional MBA aunque han reconocido que las escuelas de negocios se esfuerzan por renovarse: «Todos los títulos, ya sean de escuelas de negocios o no, necesitan adaptarse continuamente para no dejar de ser relevantes para estudiantes y empleadores. Hoy en día existen varias alternativas de desarrollo profesional y de aprendizaje en el mercado, y las escuelas de negocios gastan mucha energía intentando captar las tendencias para seguir generando valor», concluye Chisholm.