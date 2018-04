El transporte de animales de circo, en un limbo legal Los cuatro elefantes heridos se recuperan temporalmente en una empresa de limpiezas de un pueblo de Albacete

No es habitual ver a cinco elefantes desparramados por una carretera de Castilla-La Mancha, como se vio el pasado lunes en la autovía A-30 a su paso por la provincia de Albacete. Esa fue la imagen que se encontró la Guardia Civil tras el vuelco de un camión del Circo Gottani. El accidente se zanjó sin víctimas humanas, pero con un elefante muerto y cuatro heridos y una nueva polémica sobre el uso en espectáculos de animales en riesgo de extinción y su contínuo traslado.

La Guardia Civil aún investiga las condiciones del accidente, aunque los primeros datos apuntan a que el camión del circo volcó al adelantar a otro vehículo. El peso y el movimiento de los elefantes, un animal que alcanza las cinco toneladas de peso, pudo haber desestabilizado el trailer donde viajaban. Tráfico investiga si hubo algún fallo en el transporte y si los animales estaban adecuadamente inmovilizados. «La carga estaba correcta aunque cualquier movimiento de un animal puede hacer perder el control al camión», indicó a Ep Cruz Hernando, jefa provincial de Tráfico en Albacete.

La Asociación de Circos Reunidos asegura que el circo Gottani, de gira por Castilla-La Mancha, cuenta con todos los permisos y que el camión estaba homologado para transportar estos animales. Sin embargo, no existe una legislación específica para el traslado de animales de circo y espectáculos, denunció ayer el partido animalista Pacma, que está estudiando denunciar al circo Gottani. El único reglamento que regula el traslado de animales salvajes no incluye a los de circo. Solo está regulado el transporte por motivos científicos o, por ejemplo, el movimiento de animales salvajes para su traslado a zoológicos. Las condiciones especiales necesarias para la itinerancia y constantes traslados de animales de circo no está previsto en ninguna normativa.

Pacma recordó ayer que los elefantes pertenecen a un domador que cuenta con tres expedientes sancionadores en Galicia. Y denunció que los elefantes Belinda, Pira, Diana, Thai y Baby, involucrados en el accidente, fueron capturados en la naturaleza en la década de los 60 para ser entrenados y exhibidos en circos franceses. La asociación que agrupa a los circos defiende que todos nacieron en cautividad. «Ha sido un accidente que le puede pasar a cualquiera. Hemos recibido amenazas e insultos de animalistas y nadie se ha prestado a ayudar a los elefantes», dijeron.

Los elefantes que sobrevivieron al accidente están fuera de peligro. Se han instalado provisionalmente en un recinto de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza municipal de Pozo Cañada, en Albacete. Allí están recibiendo atención veterinaria. Se les ha curado y suturado las heridas, además de administrarles medicación contra el dolor.