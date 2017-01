Todo lo que tienes que saber para no caer en cama por la gripe

La epidemia de gripe en España sigue creciendo. La actividad gripal empezó a mediados de diciembre con un aumento progresivo en el norte del país. El repunte coincide con la vuelta al cole y el fin de las vacaciones navideñas. Como aún no ha tocado techo, te damos algunos consejos para que puedas evitarla.

¿Cuál es la mejor forma de prevenir la gripe?

Comer y dormir bien ayuda a manter nuestras defensas en forma para evitar cualquier infección. También lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, pero la mejor arma de prevención contra la gripe es la vacuna.

¿Y si no me he vacuna aún estoy a tiempo?

«Nunca es tarde para vacunarse, pero hay que saber que se necesitan entre 23 y 25 días tras el pinchazo para conseguir la mayor protección. Podría ocurrir que alguien recién vacunado se contagie días después y piense que la vacuna le ha hecho reacción cuando lo que ha ocurrido es que tiene la infección porque su cuerpo aún no ha generado suficientes anticuerpos», explica Iván Sanz, del Hospital Clínico de Valladolid.

¿El frío puede empeorar la epidemia?

Sí, a pesar de que los hospitales ya están colapsados, se espera que la epidemia siga aumentando en los próximos días. La bajada de temperaturas que experimentará todo el territorio a partir de mañana facilitará que haya más infecciones.

¿Gripe o catarro?

Ambos son infecciones respiratorias provocadas por virus, pero mientras los catarros suelen causar mucosidad, tos y síntomas respiratorios leves, rara vez causan fiebre ni malestar general. En cambio, la gripe sí ocasiona una fiebre e intensas molestias físicas (cefaleas, dolores musculares y articulares...). Los síntomas de la gripe son súbitos y se mantienen entre una y dos semanas.

¿Además de la vacuan hay otro fármaco preventivo?

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid, José María Eiros, recuerda que los antivirales no solo funcionan como un tratamiento cuando la gripe ya nos ha atrapado sino que también previene la infección en personas de riesgo por que estén en contacto con personas afectadas.