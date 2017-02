Tinder, crack y violencia de género: un anestesista le pegó a una joven de 20 años hasta casi matarla

Un terrible suceso de violencia de género ha vuelto a conmocionar a la sociedad argentina.

Todo empezó el pasado martes 31 de enero cuando los vecinos de un edificio ubicado en el centro de Buenos Aires llamaron al 091 al escuchar gritos de una mujer provenientes de uno de los departamentos, según informa el diario «La Nación».

La mujer tuvo que ser trasladada al hospital debido a que tenía golpes y además se encontraron estupefacientes en su cuerpo, según el informe médico.

Gerardo Billiris, un anestesista, también con signos de haber consumido drogas, fue trasladado a la comisaría.

El padre de la víctima salió a hablar con la prensa para aclarar algunas cosas que se estaban diciendo sobre su hija. «Ella [su hija] no es una chica de una noche. Ella trabajaba para este vergüenza hijo de puta», dijo el padre en diálogo con la televisión.

«Le pegó hasta que se cansó»

Aclaró que se enteró de lo sucedido por la televisión. Asimismo, dijo que su hija se encuentra consciente pero que no puede hablar. «La molió a palos, está inflada a golpes», dijo el padre. «Es un falopero (drogadicto) de mierda (el anestesista) y gracias a la falopa (droga) nos pasan estas cosas», denunció. «Le pegó hasta que se cansó», denunció.

El médico anestesista declaró ante la justicia el pasado míercoles y su abogado, Ramón Abrigos, dijo que conoció a la chica por la red social de encuentros Tinder. «Estaban fumando droga y teniendo sexo. Ella estaba fumando crack. Y él no se acuerda de que la golpeó, no lo quiso hacer. El dice que supone que cuando se empezó a sentir mal, porque en un momento entra en estado de convulsión, ahí debe haber pasado el incidente», dijo el abogado Abrigos.

Ahora, la Justicia investiga si el anestesista cometió el ataque durante una convulsión provocada por el exceso de consumo de drogas, según coincidieron la defensa del acusado y la madre de la víctima.

El abogado dijo que esa hipótesis está sujeta a investigación debido a que fue la propia joven, Belén Torres, quien al declarar ante la Policía sobre el hecho dijo que el anestesista sufrió una «convulsión y se puso agresivo», según informa TN Noticias.

Los dichos de la joven fueron confirmados por su madre, que contó que su hija también hizo referencia a un estado convulsivo del médico. No obstante, el abogado y la madre no coincidieron sobre el tipo de relación que mantenían, ya que Arrigos aseguró que se trataba de un vínculo ocasional de sexo y consumo de drogas, mientras que la familia Torres asegura que ella trabajaba para él desde hacía unas semanas.

Lo que sí confirmaron los dos es que la chica y el anestesista se habían conocido por la red social Tinder. «Ella trabajó con él dos o tres semanas. Me comentó que en la casa había una pipa o algo grande, como la de las novelas turcas, y que él tenía cocaína que mezclaba con cenizas de cigarrillo, la calentaba y la fumaba. Ella no es consumidora y si consumió habrá sido en ese momento», expresó la madre de Torres.

La mujer relató el momento según los dichos de su hija: «Este señor empezó a convulsionar y como ve que le salÍa espuma por la boca lo ayuda a acostarlo en el piso y a ponerlo de costado. Cuando ella se agacha para ayudarlo, él empieza a golpearla, la lastima, la patea y ella entonces empieza a gritar y sale al pasillo gritando auxilio. Los vecinos le salvaron la vida».

Por su parte, el abogado de Biliris se refirió a la posibilidad de que su asistido haya actuado de manera «involuntaria» debido a su estado.

Él recuerda que empezó a tener una convulsión muy fuerte y no haberle pegado. No se acuerda de nada más. No digo que no la haya golpeado, pero para cometer lesiones uno tiene que tener la voluntad de causarlas», dijo. Por su parte, Torres sigue bajo estricto control médico. Está internada con la cara desfigurada, la espalda rota y un oido que apenas escucha.

Según informa TN Noticias, el anestesista le dijo al juez que se quería internar, qeu actuó por una intoxicación por drogas y que nunca le pegó a una mujer y que jamás lo haría.

El joven, excarcelado

Este viernes, a Gerardo Billiris se le negó la excarcelación pese a haber pagado una fianza de 80.000 peso. Y es que tiene otra causa que le impide ser excarcelado por tenencia de drogas.

Además, la Justicia investiga una nueva denuncia contra el anestesista, luego de que una modelo que lo reconoció por televisión se presentó ante la Policí­a para afirmar que hace cinco años la drogó y abusó sexualmente de ella en un departamento.

La denunciante es una modelo publicitaria, quien al ver en los medios de comunicación el caso de Belén y las fotos de Billiris, se animó a presentarse en la comisarí­a para denunciar lo que le habí­a pasado hace cinco años.

La modelo admitió que hubo consumo de drogas, pero denunció que después de unas horas se despertó desnuda junto a Billiris sin recordar nada de lo que habí­a pasado.

Siempre según la denuncia, cuando la chica le preguntó a un amigo que estaba en el departamento qué habí­a pasado, éste le contestó: «a él le gusta tener sexo con las chicas muertas», dándole a entender que el anestesista habí­a tenido relaciones con ella cuando estuvo inconsciente.