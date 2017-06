Tejerina comenzarÃ¡ en julio los primeros contactos para un Pacto Nacional del Agua

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha avanzado este martes en el Foro ABC del Agua que este mes de julio «comienzan los contactos con todos los sectores implicados para poner sobre mesa soluciones y problemas» a la gestión de los recursos hídricos, en el marco de un Pacto Nacional del Agua.

Tejerina ha explicado que es necesario abrir el debate a las Comunidades Autónomas y que haya «altura de miras». «El Estado necesita una política de agua común, con garantías medioambientales y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos», ha explicado García Tejerina. Según ha afirmado la ministra, el Pacto Nacional del Agua debe «abordar las decisiones más importantes del Estado en la gestión del agua para conseguir un uso más eficaz y solidario de los recursos existentes en España».

Además, en un contexto de sequía, ha asegurado que «urge encontrar una línea de actuación a largo plazo, con altura de miras, responsabilidad y sentido de Estado».

Roces entre comunidades

La gestión del agua sigue enfrentando a las comunidades, pero hay un punto en el que se ponen de acuerdo: es necesario llegar a un Pacto Nacional de forma urgente. Incluso aunque para este año las regiones no estén preparadas para la sequía, han coincidido este martes los representantes de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana presentes en el Foro ABC del agua.

«El agua es la que hay, lo que hace falta es una buena gestión», ha explicado Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura en la Comunidad Valenciana. Para ello, hay que crear una politíca de infraestructuras, de análisis de los usos, de los costes, de los beneficios, medioambiental… y aunarlo en una gestión eficiente, ha defendido.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha ha explicado que «no hemos planificado suficientemente bien antes. Hay que hacerlo con tiempo y con todos». Una opinión en la que han coincidido: España no está preparada para hacer frente a la sequía, ni tampoco a los retos de futuro que plantea la climatología. Sin embargo, Martínez Arroyo ha reconocido que hay que asumir que España tiene muchas competencias transferidas «y no se pueden tomar decisiones de agua sin tener en cuenta a la comunidad autónoma» a la que afecta.

Por su parte, Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural de Aragón ha afirmado que su región tiene un déficit de infraestructuras y que, aunque rechazan la idea de los trasvases, su posición «no impide llegar a acuerdos, pero se debe atender en primer lugar las carencias de infraestructuras».

«Si estuviera resuelto este problema, estoy convencido de que la oposición a los trasvases no sería de esta manera. Por ello defendemos la inversión en infraestructuras», se ha unido Francisco Jódar, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.

Sin embargo, a lo largo de la mesa ha habido momentos para la discrepancia. «Lo que hace falta es que no nos miremos cada uno nuestro ombligo, sino ver que es un problema común», ha dicho Mulero. «Es el momento para que el Estado tome las riendas de verdad, y se llegue a un acuerdo entre todos, que se tome desde la solidaridad», ha pedido Jódar.

El problema surge a la hora de hablar del sistema necesario. Aunque todos los ponenetes han hablado de usos responsables y de solidaridad, han mostrado diferencias a la hora de establecer las prioridades a la hora de crear un modelo, las tasas o los usos.

Para Jódar, el agua desalada no es la solucion definitiva, ya que lo que hay que hacer es establecer las condiciones para que se pueda trasvasar y hacer un banco público del agua. «No pedimos ahora un trasvase del Tajo, porque sabemos que la capacidad es cero con la sequía, por eso buscamos otras soluciones».

Para Martínez Arroyo, es necesario qe todas las regiones se pongan en «igualdad de condiciones», mientras que para Olona, hay que crear un enfoque propio del siglo XXI, que se aborde también el uso del agua en los cultivos de regadío, ya que es el uso que más agua consume. Por su parte, Mulero ha asegurado que hay que plantear de forma práctica las necesidades de cada región al Gobierno y que sea quien haga el reparto de recursos en base a las necesidades. Además, ha propuesto una tarifa única para el agua, sin que dependa de la comunidad a la que se destine el recurso.