¿Por qué tarda tanto la sentencia del juicio a La Manada? La complejidad del caso, las Navidades y el funcionamiento del tribunal alargan la espera

Pablo Ojer

Pamplona 16/01/2018 11:28h Actualizado: 16/01/2018 11:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace ya más de mes y medio que finalizó el juicio contra La Manadapor la presunta violación en grupo de una joven en los Sanfermines de 2016. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las penas solicitadas y de la expectación social que se ha levantado al respecto, todavía no se hecho pública la sentencia con la decisión del Tribunal de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

En el último juicio mediático, el del asesinato de las jóvenes Marina Okarynska y Laura del Hoyo en Cuenca, por el que se condenó a Sergio Morate, celebrado el pasado mes de octubre, tardó 11 días en salir la sentencia desde la finalización de la vista oral. La sentencia del juicio por el asesinato de Nagore Laffage, sucedido en los Sanfermines de 2008 tardó 12 días en ser publicada.

¿Por qué en esta ocasión se demora la sentencia? Como en casi todo lo que sucede en la vida, no hay un solo factor que explique las cosas.

Para empezar, la sentencia deberá estar muy bien explicada y fundamentada. La fina línea que separa la culpabilidad de la no culpabilidad en este caso obliga a razonar una a una todas las palabras que utilice el tribunal. La expectación creada en torno al juicio a La Manada y las posibles consecuencias de la sentencia hará que se genere polémica tenga el sentido que tenga la decisión.

Los dos juicios mencionados se celebraron con jurado popular, es decir, la decisión de culpabilidad o no, no la tomaron los jueces. Aún con todo, la sentencia por el crimen de Nagore Laffage tuvo 55 páginas de explicación y razonamientos. En este caso, posiblemente tenga un número superior.

También se da otra circunstancia menos jurídica, las vacaciones de Navidad. Son 15 días en los que el tribunal no ha trabajado, lo que no descarta que cada magistrado lo haya hecho en su casa. Además, en Navarra se da otra circunstancia, el llamado «Acueducto foral». A las fiestas nacionales del 6 y el 8 de diciembre, en Pamplona se suma la festividad de San Saturnino, patrón de Pamplona, el 29 de noviembre, y la de San Francisco Javier, el 3 de diciembre, lo que configura una tirada de festivos importante.

Redacción final

Y también retrasa la publicación de la sentencia el propio funcionamiento del tribunal. Según explica a ABC un magistrado, al tratarse de un juicio celebrado por una Sala, la sentencia es redactada por tres magistrados, lo que alarga los tiempos más que si fuera redactada por una sola persona.

En este caso, la sentencia se puede redactar de dos formas. En una de las opciones, el magistrado ponente podría redactar la sentencia y, posteriormente, pasarla a los otros dos para que hagan sus aportaciones y, posteriormente, el ponente realice la redacción final con las aportaciones de los otros dos. Dada la importancia del caso, incluso las aportaciones o correcciones de los otros dos magistrados deberán estar muy fundamentadas.

La otra opción, sería que cada uno de los magistrados redactara su postulado y el ponente reuniera las tres posiciones y las reuniera en una sola sentencia. En este caso, también deberá pasar la redacción conjunta a los otros magistrados para que le dieran el visto bueno o realicen sus correcciones. Igualmente, todas deberán estar plenamente justificadas, por lo que esta redacción también requerirá su tiempo.

No obstante, en ninguna de las dos opciones tiene por qué haber consenso, basta con una mayoría de dos a uno. De hecho, en la resolución de los recursos interpuestos durante la instrucción del caso pidiendo la libertad de los acusados se dio un voto particular, lo que no impidió que los cinco acusados continuaran en prisión. Uno de los magistrados alegaba en que no se daban las circunstancias para mantenerlos en prisión, ni iban a huir ni había pruebas susceptibles de ser destruidas. Por el contrario, los otros dos magistrados consideraban que la petición de penas, hasta 25 años de cárcel, era motivo suficiente como para que se mantuvieran en prisión.

Nada más concluir el juicio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra aseguró a preguntas de los periodistas que, «si la sentencia sale después de Navidad, nos podemos dar por satisfechos». El magistrado consultado por este medio aseguró que «si sale a finales de enero, nos podemos dar con un canto en los dientes». Habrá que esperar.