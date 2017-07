El suicidio es una salida que «pone fin a la agonía y ansiedad»

Miguel Blesa ha sido hallado en su finca de Córdoba con un tiro en el pecho. Este inesperado final para el banquero cierra de una forma abrupta las tramas judiciales en las que estaba involucrado. El caso de la tarjetas «black», sobresueldos... y así una larga lista de delitos que terminan con el trágico desenlace. Así que, pronto han surgido las preguntas sobre las causas que han provocado su muerte. La principal hipótesis de la Guardia Civil es el suicidio.

«Poner a fin a la agonía y ansiedad» son algunos de los motivos que pueden llevar a tomar esta radical decisión, señala a Coordinadora del Grupo de Emergencias del Colegio Nacional de Psicólogos, Miriam González. El suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602 fallecimientos en 2015. Unos datos muy alarmantes para González que asegura que las cifras no han mejorado desde 2007, inicio de la crisis económica.

Esta problemática depende de las circunstancias de cada persona. Aunque de modo, general se enmarca dentro de un periodo de «desesperación y malestar emocional, físico, social o económico», comenta González. «Es una salida que se ve a los problemas a una vida derrumbada y destruida. No se tiene aliento para seguir hacia delante. No es cuestión de fortaleza, es que no se encuentran intereses o expectativas», explica.

La carrera profesional de Blesa en el mundo empresarial fue tan exitosa que le llevó a ocupar el puesto de director de Caja Madrid. Sin embargo, su piedra en el camino comenzó con el destape de la trama de las Tarjetas Black en la que era partícipe. Desde entonces, se vio envuelto en procedimientos judiciales que aún siguen abiertos.

No obstante, fuentes del entorno aseguraron a Europa Press, que el expresidente no estaba desanimado ni deprimido, uno de los principales motivos que pueden llevar al suicidio. Aunque matizaron que estaba preocupado por el devenir de la batalla judicial a la que se enfrentaba.

Blesa había recurrido la pena de prisión de seis años impuesta por la Audiencia Nacional y todavía faltaba por celebrar el juicio oral en relación con un delito de administración desleal derivado de los sobresueldos irregulares que, según el FROB, causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros. A la espera de conocer la fecha en la que se volvería a sentar en el banquillo, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba cuatro años de cárcel.

Situaciones que podrían haber puesto a límite al exbancario. «El suicidio es una salida definitiva que pone fin a una circunstancia de temporalidad aunque sea larga. El motivo es multicausal», señala la González. Además, existe una «ideación de que sin mí todo va a estar mejor». «Es fundamental siempre tener objetivos por los que levantarse cada día», aconseja

Las personas que piensan en esta opción suelen dar indicios sutiles que en ocasiones se pueden confundir con un estado de mejoría. Por eso el entorno debe estar atento a los cambios de comportamiento que conlleven despedidas, donaciones o regalos.«No es fácil identificarlos para trabajar en la prevención».

Las recomendaciones para evitar estos casos, es acudir a los Servicios de Salud Mental para acudir al psicólogo, psiquiatra o médico de familia. Si es la familia quien se da cuenta del estado de ánimo del afectado debe recurrir a un profesional de la salud mental para orientarse.