El militar de «La Manada», segundo por la izq. de la imagen, junto al resto de integrantes del grupo en San Fermín de 2016 - ABC

El soldado de «La Manada», acusado de lesionar a la «bella durmiente» de Pozoblanco por no responder a sus deseos Alfonso Jesús C. habría «masajeado los pechos» a la joven de Córdoba, se mofó de ella y la golpeó presuntamente cuando ella no quiso practicarle una felación