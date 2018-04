Los socialistas desdeñan por «poco seria» el ofrecimiento de Méndez de Vigo para que retornen al pacto educativo El PSOE considera que en lugar de en una convención nacional del partido, el PP debería haber incluido la partida prometida en los presupuestos generales del Estado

María Luiz Martínez Seijo, portavoz de Educación en el Grupo Parlamentario Socialista, no se toma «en serio» el ofrecimiento del ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo. Si la financiación fue el escollo principal en la subcomisión del Congreso de los Diputados que debe desembocar en un pacto educativo, motivo por el que el PSOE abandonó su silla en dicha comisión, el anuncio de Méndez de Vigo de destinar un 5% del PIB a Educación se desdeña por el PSOE, ya que unas «declaraciones hechas en el marco de una convención nacional de un partido» y no «con una partida dentro de los recientemente presentados Presupuestos Generales del Estado» no es serio.

Martínez Seijo declinó hacer más declaraciones, en conversación con ABC, y mantuvo la negativa a reincorporarse a las negociaciones sobre el pacto educativo. Unas negociaciones que días después también provocaron la huida de los representantes de Podemos, dejando «huérfano» el pacto, al decir de miembros del PP consultados por este diario.

Convención en Sevilla

El ministro de Educación, Cultura y Deporte tendió el sábado en Sevilla la mano al PSOE y se comprometió a fijar la cantidad de inversión en educación «en el cinco por ciento del PIB», respondiendo así al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que el pasado viernes aseguraba que volverían a la mesa del Pacto Educativo si el Gobierno les ofrecía esa financiación.

Así lo dijo durante su intervención en uno de los paneles celebrados en la Convención Nacional del PP en Sevilla, donde recordó que «lo normal es que hasta que no sepamos qué inversión necesitamos, no se pueda cerrar una cantidad», pero hace ese ofrecimiento al PSOE «para demostrar que el Gobierno tiene voluntad política de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación».

«El dinero no tiene que ser el factor que impida llegar a un acuerdo si existe la voluntad política. Y por nuestra parte la hay. Por eso, le pido a Sánchez que cumpla su palabra y vuelva a la mesa del Pacto Educativo», dijo. Méndez de Vigo se mostró convencido de que, aunque no todo es cuestión de más inversión, sí es necesario garantizar una inversión suficiente para que puedan desarrollarse proyectos de futuro.