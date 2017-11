Los Smarties 2017 de MMA Spain otorgan 16 premios al talento y la innovación en movilidad Todos los ganadores de una gala en la que se reunió la excelencia en el marketing móvil

ABC.ES

27/11/2017 10:57h Actualizado: 27/11/2017 10:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este miérco,es MMA Spain ha entregado los premios de la I Edición en España de los Premios Internacionales de MMA Smarties 2017, los únicos a nivel mundial dedicados exclusivamente al marketing móvil, que rinde homenaje a la innovación, la creatividad y la efectividad del trabajo desarrollado en el mundo de la movilidad.

Destinados a los profesionales de marketing, desarrolladores, agencias y anunciantes, el Jurado de esta primera edición ha reconocido a las mejores campañas y proyectos tecnológicos, en las que el móvil es el protagonista, destacando los aspectos de estrategia, ejecución, creatividad y resultados.

Los premios se conceden dentro de tres bloques, Marketing, Medios y Tecnología que a su vez tienen categorías en cada bloque. Los premios que se otorgan en cada categoría son Oro, Plata y Bronce. A parte de los premios de cada categoría, el Jurado ha premiado con un premio “Best in Show” recogido de entre los ganadores Oro, a la aplicación “mytaxy” por su innovación y ser pionera en acercar un sector tan tradicional como es el del taxi al móvil, facilitando su acceso a los clientes y ayudando en el negocio del sector, construyendo una comunidad de usuarios tanto de taxistas como de clientes que crece cada día.

El evento fue dinamizado por el conocido actor David Ordinas y los premios entregados por componentes del Jurado, el Presidente de MMA Spain, Jesús Carrera, el Director General de MMA EMEA, Chris Babayode y el Presidente Emérito de MMA Spain, Sixto Arias.

En el bloque de marketing concretamente en la categoría de brand awarenss, el jurado ha concedido una plata a la campaña de Axe, #AXEyoucasting, realizada por Mindshare. Un bronce ha sido para la campaña de Diageo ‘Tanqueray-Depende de ti’, llevada a cabo por Carat y por YDigital Media. También en el bloque de marketing, pero ya en la categoría de Lead Generation se ha llevado una plata Meliá Hotels Internactional por la campaña ‘Meliá Travel Connect’, a cargo de Accenture Interactive. Asimismo, en la categoría de social impact/non for profit, el oro ha sido para Educo, por ‘Kits de protección de EDUCO’, realizado por Havas y Havas Media. Por su parte, se ha llevado un metal de plata Scottex y Unicef por ‘Toilet change lives’, realizada por Kimberly Clark y Mindshare.

Pasando al bloque de medios y en la categoría de cross mobile integration, ‘Realease the beast’, de Mindshare para Magnun/Unilever se ha hecho con un oro; mientras que en la categoría de mobile app, el oro ha sido para ‘Create everyday magic in city movement’, de MyTaxi. Por último, el bronce se lo ha llevado la campaña de Avianca, ‘Avianc’s Carla Chatbot’, creado por Accenture Interactive. También en la categoría de Mobile Social, la campaña ‘Release the beast’ de Magnum se ha llevado un bronce; lo mismo que la campaña ‘B&J Pop Up Garden”, de Mindshare para Unilever. Siguiendo con el bloque de medios, pero ya en la categoría Marketing within a mobile gaming enviroment, la plata ha recaído en ‘Sing!’, de Universal Pictures con m/SIX y Gameloft Advertising Solutions.

En el tercero de los bloques, el de tecnología, y concretamente en la categoría de innovación, el oro ha ido a parar a ‘Alien Biometrix’, de Mindshare para FOX. En la categoría Mobile Video, el oro ha sido para ‘inRead by Teads’, de Teads; mientras que en la categoría de Internet of Things- Products in the market, el oro también se lo ha llevado ‘Alien Biometrics’ de FOX. Asimismo, Movistar se ha llevado un bronce por la campaña de Accenture Interactive, ‘Movistar Base’.

Por último, en esta primera edición, el jurado ha premiado también con el galardón ‘Best in Show’, recogido de entre los ganadores de oro a la aplicación MyTaxi por su innovación y por haber sido pionera en acercar el sector del taxi al móvil.

MMA Spain quiere felicitar a todos los ganadores por su talento, innovación y por compartir campañas e iniciativas que acercan marcas y servicios a empresas e individuos a través de la movilidad.