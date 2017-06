Sifones defectuosos: un peligro mortal en tu cocina

Estaba cocinando en su casa cuando el sifón estalló. La muerte esta semana de la conocida bloguera Rebecca Burger por las heridas que le provocó el instrumento de cocina ha conmocionado a la sociedad y ha abierto el debate: ¿Son seguros los sifones?

Lo cierto es que no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes. El ejemplo más reciente ocurrió el pasado mes de mayo en un restaurante de Madrid, dejando a la cocinera en estado muy grave. El aparato estalló cerca de la cara de la mujer, provocándole una herida penetrante en el hemitórax izquierdo, que le dejó el brazo izquierdo en estado catastrófico.

‚ĄĻ Explosión de un sifón de nitrógeno en un restaurante de #Madrid. Calle Santa Teresa. Cocinera muy grave. Evacuada por #SUMMA112 a La Paz pic.twitter.com/sUvyMapciN — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 24 de mayo de 2017

Según el Instituto Nacional de Consumo (INC) francés, una institución pública, existen dos decenas de modelos defectusos que se han comercializado desde 2009. Su principal defecto es que el tapón de plástico que se coloca donde se inserta la cápsula de gas no soporta la presión y sale disparado con mucha fuerza.

En Francia, los problemas con los sifones han causado numerosas lesiones, desde dientes rotos a costillas rotas o la pérdida de un ojo. Sin embargo, según el INC, desde 2015 los nuevos sifones son seguros. «Quedé con seis costillas rotas y sufrí una fractura en el esternón», contó en 2013 un consumidor a la radio francesa RTL. «En el hospital me dijeron que si la explosión me hubiera golpeado en la zona del corazón me habría costado la vida».

El problema radica en que los modelos defectuosos, una vez vendidos, son complicados de localizar y reemplazar. Por ello, los familiares de la bloguera fallecida alertaron tras el suceso que no utilicen sifones de cocina, ya que «miles de aparatos con fallos siguen en circulación».

Según «Le Parisien», una de las compañías que fabrica los sifones retiró productos del mercado debido a los fallos, pero de los 160.000 sifones vendidos, sólo 25.000 fueron cambiados.

Las marcas sobre las que ha alertado el INC son Parson’s International France, Saveur & Dégustation, Tutti cuisine, Tay’s kitchen, Sif, Urban Living, Idée cuisine, Equinox, Alinea, Secret de gourmet, Ard’Time, My style, Celd, Ofèvrerie de la tour y Louis-Tellier.