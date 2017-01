Si te quedas atrapado en la nieve, ¿cómo pertrecharse para aguantar el máximo de tiempo?

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha tenido que pedir disculpas este viernes «en nombre del Gobierno» a todos los conductores que se han visto atrapados por la nieve en la A-3 y también en varios tramos ferroviarios, que se han quedado sin luz, agua ni calefacción, y asegura que ya no queda ni un vehículo retenido por las nevadas en los tramos afectados, sobre todo en la conexión de Valencia y Alicante con Castellón y el interior de Castilla-La Mancha y Madrid.

Para pasar el mal trago de estas situaciones, o incluso, evitar una situación que puede llegar a ser un serio peligro hay una serie de consejos a seguir, como no salir del vehículo ni apagar el motor y tener la calefacción en marcha.

También hay que vigilar de vez en cuando el tubo de escape, procurando que no se obstruya con la nieve acumulada. Cada cierto tiempo, una media hora más o menos, podemos abrir las puertas o las ventanillas del coche durante unos segundos para oxigenar el interior del vehículo. Hay que evitar quedarse dormido, y deberemos beber agua y escuchar la radio para seguir posibles instrucciones.

Esto para cuando el disgusto lo tenemos dentro del coche. Pero ¿y si estamos en el exterior?

Siempre es recomendable permanecer a resguardo. Por ejemplo, una carpa. En este tipo de situaciones, aventurarse a salir a la nieve aumenta la tasa de mortalidad. En efecto, no vale la pena arriesgarse, ya que la visibilidad es prácticamente nula y la temperatura y el viento son impredecibles.

Si te encuentras con otras personas, no envíes a ninguna de ellas en busca de ayuda. Esto es sumamente peligroso y es muy probable que no termine bien. Es fundamental mantenerse juntos hasta que la tormenta haya pasado o hasta que sean rescatados.

Si estás atrapado en el exterior y no tienes carpa, es imprescindible que encuentres algún tipo de cobijo. Busca una cueva, una cornisa o intenta hallar una lona o algún otro elemento parecido que puedas utilizar para fabricar algo que te sirva de protección. Si todo lo demás resulta inútil, construye una cueva de nieve que te sirva como aislamiento.

Una vez que tienes resuelto esta primera etapa, tienes que pensar en cómo mantener tu cuerpo caliente: envuelve tu abrigo, frazada, lona o cualquier otro elemento que tengas cerca alrededor de tu cuerpo para mantener el calor y evitar el congelamiento. Si te encuentras con otra persona, utilicen ambos cuerpos para mantenerse en calor.

Si estás en el monte, construye una fogata cerca de ti para mantenerte en calor. Además, la fogata servirá como señal para llamar la atención.

Una vez que te has calentado, tienes que pensar en la hidratación: si no cuentas con una reserva de agua, puedes derretir la nieve y luego tomarla. Coloca un poco de nieve en un recipiente y derrítela con la ayuda de la fogata que hiciste o de la calefacción del auto. Si cuentas con alimentos, raciónalos y haz que duren por lo menos una semana. No consumas comidas completas.

Si tú o alguien de tu grupo presenta síntomas de hipotermia, quítale la ropa húmeda o mojada de inmediato y haz que recupere el calor utilizando botellas de agua caliente y dándole bebidas calientes.

Este es uno de los peores escenarios, es decir, en el que si no tienes cobijo tienes que crearlo. Pero también hay que tomar precauciones en casa.

C0mo explica Wikihow, ante una tormenta de nieve o helada se pueden ocasionar cortes de energía eléctrica y cuando esto sucede la casa se enfriará rápidamente. Además de tener una buena cantidad de frazadas a la mano, es posible que debas encender la chimenea para generar más calor o instalar un grupo electrógeno para mantener la energía eléctrica.

Nunca enciendas una parrilla o una cocina a carbón dentro de la casa. Esto podría ocasionar un envenenamiento con monóxido de carbono. Asimismo, utilizar un grupo electrógeno dentro de la casa es sumamente peligroso. Mantén a la familia en un lugar central y cierra las puertas que conectan con las otras habitaciones. Así, el calor se concentrará en una sola área, lo que a su vez permitirá que la casa se caliente más fácilmente.

Nuevamente, ten en cuenta la hidratación. Toma líquidos y come lo suficiente para mantener tu cuerpo con un nivel alto de energía.

Muchos ataques cardíacos y lesiones en la espalda se producen cuando personas que llevan un estilo de vida sedentario intentan palear la nieve. Es un trabajo extremadamente pesado. Si no te ejercitas regularmente, busca un vecino que tenga una barredora de nieve o que desee ayudarte a palear. Tómate tu tiempo para palear, descansa con frecuencia y toma abundante agua.

Después de una intensa nevada, es probable que necesites limpiar tu techo, lo ideal sería hacerlo con un rastrillo para techos. De otra manera, el peso de la nieve podría dañar tu casa, particularmente las de techos planos y de ángulo contrapicado. Asegúrate de que el sistema de ventilación de la casa esté limpio para evitar un envenenamiento con monóxido de carbono. Durante un apagón, podrías no tener encendida la alarma.