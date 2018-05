El «sí» al aborto gana en Irlanda con el 66,4% de los votos La nueva ley, que debe ser aprobada por el Parlamento, podría entrar en vigor a finales de año

Ya es oficial: Irlanda ha votado «sí» a liberalizar la legislación vigente sobre el aborto, una de las más restrictivas y controvertidas de Europa. Con los votos escrutados de las 40 circunscripciones en las que se divide el país, el «sí» ha ganado con un amplio margen: 66,4% frente al 33,6% del «no». La participación, del 64%, también ha sido una de las más altas jamás registradas en una consulta en el país.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha destacado que tras el referéndum, Irlanda tendrá «una Constitución moderna para un país moderno». Varadkar ha destacado que el resultado, inesperadamente claro a favor del 'Sí', supone una «revolución tranquila» y ha anunciado que la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo podría estar en vigor a finales de este mismo año.

A los que han votado 'No', Varadkar les ha asegurado que Irlanda «es el mismo país que la semana pasada, solo que un poco más amable, un poco más tolerante y un poco más moral». El diario de referencia irlandés 'The Irish times' no ha dudado en calificar la victoria del 'Sí' como una «victoria aplastante más allá de cualquier expectativa».

El aborto siempre ha sido ilegal en Irlanda. En 1983 se introdujo una enmienda a la constitución, tras un referéndum, que otorgaba los mismos derechos a la vida del bebé nonato como a la de su madre. La ley se modificó tres décadas después para permitir la interrupción del embarazo en caso de que la vida de la madre estuviera en peligro, tras la indignación causada por el caso de una mujer embarazada que murió en 2012 después de que se le denegara la posibilidad de abortar.

El Gobierno irlandés ha propuesto una ley de plazos con interrupción libre hasta la semana doce y por riesgo físico o mental para la mujer o riesgo para el feto antes del parto o poco después del mismo. Sin embargo, primero era necesario derogar en referéndum la Octava Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la vida del no nacido. Una vez aprobado en referendum, el Parlamento deberá aprobar la nueva legislación.

Por su parte, la campaña del «no» a la reforma del aborto, ha calificado el resultado como «una tragedia de proporciones históricas». «El aborto estaba mal ayer y sigue estando mal hoy», declaró en un comunicado Cora Sherlock, portavoz de la plataforma provida «Save the Eighth», unos de los grupos más visibles durante la campaña de esta consulta.