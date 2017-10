Una semana despuÃ©s, el fuego no da tregua a California

Hoy se cumple una semana desde que se declararan grandes incendios en el Norte de California y la situación sigue lejos de estar controlada. Hasta ayer, los más de veinte incendios declarados en todo el estado habían quemado ya casi 90.000 hectáreas y es todavía una incógnita cuándo se pondrá coto al fuego. Después de que el viernes el viento diera un respiro a los trabajos de extinción, ayer las condiciones volvían a ser desfavorables: el viento volvería a soplar por encima de los 30 kilómetros por hora y seguiría sin haber rastro de lluvia, con una sequedad y un calor pertinaz.

«Si se declaran nuevos incendios, podrían extenderse extremadamente rápido», advirtió el Servicio Nacional de Meteorología, cuya previsión también sería problemática «para los fuegos existentes y los bomberos que tratan de pararlos». En las partes más montañosas del Norte de California se esperaban vientos más altos, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Los avances conseguidos por los bomberos el viernes tuvieron como consecuencia que los dos mayores fuegos que ha sufrido el Norte de California -el de Tubbs, en el condado vinícola de Sonoma, y el de Atlas, en su vecino Napa- bajaran de intensidad. Hasta el momento, se ha registrado que el primero ha quemado más de 14.000 hectáreas, y el viernes por la noche estaba controlado en un 45%. El segundo, el de Atlas, ha arrasado algo más de 20.000 hectáreas y estaba controlado en un 44%.

Peores noticias traía el fuego de Nuns, en un área situada entre los condados de Sonoma y Napa. El viernes solo estaba controlado en un 10% y los vientos empujaban las llamas hacia zonas pobladas de las localidades de Santa Rosa, la más grande de la zona, y Sonoma. Unas 3.500 personas tuvieron que salir de sus casas en la primera, mientras que otras 250 fueron evacuadas de la mucho menos poblada Sonoma. En lo que va de semana, cerca de 90.000 personas han tenido que abandonar sus hogares para escapar de las llamas. Muchos han regresado para encontrar sus casas calcinadas. El fuego ha dejado de momento 5.700 edificios destruidos.

«Es imposible llegar a comprender la cantidad de daño sufrido», aseguró el shérif del condado de Sonoma, Rob Giordano, a «Los Angeles Times». «Es devastador y eso que solo he recorrido quizá un 5% del área quemada».

Tampoco está claro cuál será el balance final de víctimas. Hasta ayer, el número de fallecidos llegaba a 35, pero las autoridades contaban con que habría más. Los equipos de búsqueda han empezado a registrar las zonas habitadas que fueron pasto de las llamas, y es probable que se encuentren con víctimas no contabilizadas. Las autoridades todavía no han localizado a 256 residentes de las zonas afectadas que se han dado por desaparecidos.

De lo que no hay duda es de que esta semana de incendios ya es la más trágica que recuerda el estado de California. Los 35 fallecidos superan a las 29 personas que murieron en el incendio de Griffith Park, en el condado de Los Ángeles, en 1933, y al de Oakland Hills de 1991, en el que hubo 25 víctimas.

La mayoría de los fallecidos que se han reconocido hasta el momento son gente mayor y con problemas de movilidad. La excepción es un joven de 14 años que falleció cuando trataba de escapar corriendo del fuego. La violencia con la que avanzaron las llamas, sobre todo el pasado domingo, pilló por sorpresa a muchos residentes, sobre todo los del condado de Sonoma, donde el incendio Tubbs concentró la mayoría de las víctimas. En Sonoma murieron 18 personas y el resto de víctimas se repartieron entre los condados de Mendocino (nueve), Yuba (cuatro) y Napa (cuatro).

¿Qué pasará con el vino?

El futuro de la industria vitivinícola del Norte de California está lejos de ser la primera prioridad en estos momentos, con varios incendios desbocados, miles de evacuados y un número todavía no cerrado de víctimas mortales. Sin embargo, a nadie se le escapa que los condados más afectados, como Sonoma, Napa y Mendocino viven sobre todo del vino. De su producción y del turismo que genera, con una región de gran belleza convertida en una especie de «toscana» californiana. Esta industria contribuye con 57.000 millones de dólares al año a la economía del estado. No hay duda de que el fuego y la devastación que está dejando a su paso afectará de lleno a la llegada de visitantes.

El impacto en el vino todavía no está determinado. Se sabe que unas 15 pequeñas bodegas han sufrido daños en sus edificios -una cantidad mínima frente a las 1.900 productoras y bodegas de Napa y Sonoma-, pero no hay datos sobre la superficie de viñedos quemada ni sobre la cantidad de vino almacenado perdido. Todo indica que el fuego no habrá destruido la mayor parte de los viñedos.

Solo el 10% del terreno de ambos condados está ocupado por vides, que además suelen estar más a resguardo de las llamas: no tienen vegetación alrededor, cuesta más que se quemen y se sitúan en zonas más bajas, más protegidas del fuego. Sobre la cosecha de este año, el 85% ya había sido recogida antes de que se propagaran los incendios. Sí se espera que los daños en la región supongan un cierto encarecimiento del precio del vino de esta añada.