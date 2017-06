«Si esto llega a 10.000 RT hago Selectividad con el pijama de Pikachu». Fue el reto que un joven español lanzó por Twitter el pasado 1 de junio. Apenas pasadas las 24 horas, más de 10.000 personas habían contribuido a que el joven lo consiguiera. Y hoy ha cumplido su palabra.

Si esto llega a 10.000 RT hago Selectividad con el pijama de Pikachu pic.twitter.com/PSrml9PhSs — Incendios de Nieve (@YourCaffeine_) 1 de junio de 2017

«Si hoy me veis por la universidad, acercaos a pedirme una foto o algo, cuantas más pruebas del ridículo mucho mejor», ha comentado con sorna esta mañana el madrileño en redes sociales. Pese a la broma, el joven no ha ocultado su nerviosismo. Unestado de ánimo que el disfraz no ha hecho que aminore, sino que aumente. «Mañana entre los exámenes y las entrevistas me va dar un ataque», reconocía ayer.

Precisamente este martes se iniciaban las pruebas de la nueva Selectividad fijada por la Lomce. Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y La Rioja han sido las primeras comunidades donde los alumnos han acudido a la prueba.