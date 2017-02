Seis generaciones bajo el mismo techo

Casi un siglo de historia contempla a seis mujeres de seis generaciones bajo un mismo techo. La última acaba de venir al mundo. Nicole, hija de Nadia Di Bella, de 16 años, y Mario Scalia, de 21, nació en un clima festivo en el hospital de Acireale, ciudad de 51.000 habitantes de la provincia de Catania (Sicilia). En ese centro médico trabajó durante 28 años su tatarabuela María Privitera, de 74. La madre de esta, Emanuela Ranieri, la «trastatarabuela» o cuarta abuela de Nicole Scalia, la fundadora de esta dinastía de seis generaciones, nació en 1923 y cumplirá 94 años el próximo octubre: «Me casé a los 18. Un año después nació María. Mi marido, Francesco Privitera, murió en la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente desapareció en el frente ruso en 1942», cuenta al diario «La Sicilia» Emanuela, quien se volvió a casar y trajo al mundo a otros diez hijos. Casi 80 son sus descendientes, entre nietos, bisnietos y tataranietos.

María Privitera es la memoria histórica de la familia: «Por ser hija de un desaparecido en guerra me dieron trabajo en el hospital de Acireale, donde estuve casi 30 años en el servicio de maternidad y de niños. Allí vi nacer a todos mis nietos, bisnietos y tataranietos». Cuando su tataranieta Nadia le comunicó que estaba embarazada perdió un poco la paciencia hasta el punto de recriminarle con afecto: «Pero, ¿cómo es posible? ¿Es que no sabéis esperar?». Nadia Di Bella tuvo fácil la respuesta, con una media sonrisa: «Abuela, ¿por qué te lamentas? He hecho exactamente lo mismo que tú». En realidad todas las mujeres de la dinastía han sido precoces: tuvieron a su primer hijo entre los 16 y 20 años. Una media que constituye un récord, del que hoy disfrutan sentadas en un sofá para la foto de recuerdo de familia en la casa de la superabuela Emanuela: a su derecha en orden descendiente de edad se sientan la tatarabuela María Privitera, madre a los 16 años, teniendo en total seis hijos; la bisabuela Emanuela Cavallaro, 54 años, madre de cinco hijos, el primero a los 18; la abuela Mariella Pavone, 36 años, con dos hijas, una de ellas la madre del bebé.

¿Dónde está el secreto o las razones de esta maternidad precoz ? Las mujeres de la dinastía se encogen de hombros y responden con una sonrisa casi al unísono: «Estamos hechas así. Solo sabemos que nuestra familia ha sido siempre feliz y llena de alegría». Pero también hubo tiempo para la tristeza: «Un nieto murió por accidente a los 10 años. Puedes tener mil hijos y nietos, pero no olvidas uno jamás», cuenta la tatarabuela María.

¿Seguirá la tradición de precocidad? El padre de la criatura, Mario Scalia, confiesa sonriente: «Espero no batir otros récords».