Seis de cada 10 universitarios españoles han sufrido o conocen casos de acoso

Un 62% de los universitarios españoles afirman haber sufrido o conocer a una compañera que ha sufrido violencia machista en las universidades, según la tesis que ha presentado hoy la primera víctima que denunció un acoso sexual en la Universidad de Barcelona (UB), Ana Vidu.

La tesis, titulada «Networks of Solidarity. Student mobilizations against sexual violence in universities», incluye un estudio comparativo entre los casos de acoso de la UB y la Universidad de Berkeley (UCB), que fue la primera universidad estadounidense en reportar un acoso.

Vidu ha explicado que la creación de plataformas en internet de víctimas ha impulsado diferentes movilizaciones estudiantiles y asambleas para que la universidad prevenga casos de violencia.

Las universidades, ha añadido, «son muy favorables a romper el silencio de las víctimas, que tienen miedo de reportar por el poder del profesor en la institución».

El 88% de las mujeres que han sufrido acoso alguna vez no han denunciado por miedo a que sus carreras profesionales o su entorno personal se viera afectado, según un estudio dirigido por la UB en 2008 en el que participaron más de 1.000 personas de seis universidades distintas.

Este informe revela que el 92% de las víctimas eran mujeres, de las que el 18% eran menores de 25 años, y que muchas desconocen si su universidad dispone de servicios de prevención de la violencia machista y ayuda psicológica, mientras que el 69% de los alumnos creen que la institución no les creería.