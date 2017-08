«Yo robé a Madeleine», el tatuaje de moda entre los borrachos británicos de Magaluf

«Yo robé a Madeleine McCann», es el tatuaje de moda entre los borrachos británicos que visitan Magaluf. Así lo han denunciado los impertérritos tatuadores de la localidad mallorquina, a quienes acuden estos turistas en estado de ebriedad para marcarse de por vida esta «broma» sobre la niña desaparecida desde hace 10 años.

Cada año, la localidad de Magaluf aparece en los informativos por el turismo de fiesta salvaje de británicos. «Tenemos un montón de locos británicos aquí pidiendo todo tipo de tatuajes. Haremos lo que quieran, aunque sea ofensivo. Algunas personas podrían decir que están enfermos, pero va en su cuerpo y es la decisión de la persona», apunta un tatuador de Magaluf, donde hay varios salones de tatuajes abiertos hasta las 6 de la mañana, al tabloide británico «The Sun».

Only in Maga would you find someone with an "I stole Madeleine McCann" tattoo pic.twitter.com/LOQSs0oaZt