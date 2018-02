Rivera: «Ciudadanos no apoyará un pacto educativo que no garantice el castellano como lengua vehicular en toda España» «No queremos tener que pagar colegios privados para que nuestros hijos puedan usar el castellano», dice el líder de Ciudadanos

Víctor Ruiz de Almirón

20/02/2018

Albert Rivera ha asegurado hoy que Ciudadanos «no apoyará un pacto educativo que no garantice el castellano como lengua vehicular en toda España». Es una cuestión innegociable para Ciudadanos, el hecho de que se garantice «hasta en el último rincón de España» la posibilidad de que el castellano sea la lengua de escolarización.

El presidente de Ciudadanos ha insistido hoy al Gobierno en que en el curso 2018/2019 ya sea efectiva la intención del Gobierno de que los padres y madres puedan elegir el castellano como lengua vehicular. Mañana el grupo parlamentario preguntará sobre ello en la sesión de control. Rivera considera que esto es «lo que quieren muchos padres».

En Ciudadanos dicen que su único objetivo es «que se cumpla la ley», rechazando la reforma de la LOMCE que hoy ha tumbado el COnstitucional y que habilitaba a la subvención de escuelas privadas a aquellos padres que quisieran que sus hijos estudiasen en castellano. «No queremos tener que pagar colegios privados para que nuestros hijos puedan usar el castellano», ha dicho Rivera. Ante la posición de los socialistas de no generar problemas con esta cuestión, Rivera ha acusado a Sánchez de defender «lo mismo»que Artur Mas y Carles Puigdemont, y le ha pedido que no «legitime» las posiciones independentistas. «No se trata de crear problemas, sino que precisamente en una sociedad bilingüe la educación tiene que ser también bilingüe».

Ha recordado Rivera que su partido ya perdió en el Congreso la votación de una ley que proponía el refuerzo de la Alta Inspección Educativa, con el voto en contra del PSOE. Hoy ha dicho el líder de Cs que será de las primeras leyes que aplicará si llega al Gobierno. Y ha insistido: «Ciudadanos no apoyará ningún Pacto que no lo incluya porque no queremos parches ni legitimar lo que han hechos los nacionalistas durante 35 años».

Para Ciudadanos es clave la cuestión de la Alta Inspección educativa, proque quiere garantizar la distribución competencial que hay ahora mismo, que otorga unas competencias al Estado y otras a las autonomías, pero es muy crítico con la actividad de inspección del Estado, que consideran que no están cumpliendo.