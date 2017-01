Los Reyes Magos se imponen a las cabalgatas populistas

Prometieron unos Reyes Magos vestidos con trajes «elegantes» y todos los asistentes a la cabalgata en Madrid coincidieron en que, tras el «despropósito» y el afán de suma «modernidad» del año pasado, en esta ocasión los Magos de Oriente se ajustaron a los cánones más convencionales.

Así se expresaron en pleno recorrido por la capital Sergio e Iván, que agradecieron unos Reyes «más de época», mientras Beatriz, con su bebé en brazos, aseguraba que lo que más les había gustado a los pequeños era el «acróbata». Las carrozas con globos de helio fueron iguales a las del año anterior, pero la vuelta de los trajes de túnica a una línea más tradicional en sus looks se agradeció mucho entre los madrileños. «Este año no nos han decepcionado», dijo otra ciudadana. De hecho, la «única» sorpresa la protagonizaron los niños que, en su fiesta más grande del año, portaban carteles con un «Este año me he portado bien» que desató muchas risas.