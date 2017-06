Se retrasa ligeramente la edad de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis en los jÃ³venes de 14 a 18

La edad media de inicio en el consumo de tabaco, cannabis y alcohol se ha retrasado en los adolescentes españoles de 14 a 18 años, de acuerdo a los datos de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 presentada este viernes por Sanidad.

Sin embargo, la edad de inicio ha aumentado muy ligeramente: para el caso del tabaco ha pasado de los 13,3 a los 13,9 años, para el alcohol de los 13,7 a los 13,8 y por último, de 14,6 a 14,8 para el cannabis.

Los datos revelan que ahora, entre los jóvenes, la sustancia de inicio en el consumo de drogas (legales o ilegales) ha cambiado, pasando a ocupar en primer lugar el alcohol antes que el tabaco.

Por otro lado, los datos reflejan que ha aumentado también la percepción en el riesgo del consumo también en la población joven. En el caso del consumo esporádico de cocaína ha pasado del 81,4 % en 2014 al 86,1 en 2014. Para el mismo periodo, ha pasado del 54,8 al 59,8 en el caso del cannabis, del 88,8 al 89,7 para el tabaco. Las cifras no son tan alentadoras en el caso del alcohol puesto que el aumento de la percepción de riesgo se ha mantenido prácticamente igual (del 57,9 al 57,8).

Estos datos, junto al aumento del «bringe drinking» o consumo de atracón de alcohol que ha aumentado en la población general y sobre todo en los jóvenes refleja que esta droga legal sigue siendo un gran problema en la población.

Ante la pregunta sobre la búsqueda de soluciones a esta «lacra» como la definió Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad aseguró que «a lo largo de los próximos meses culminarán los trabajos para ese ansiado proyecto de ley para la prevención del consumo de alcohol en menores».

Otros datos relevantes y más esperanzadores apuntan a un aumento del porcentaje de personas que dicen no consumir ningún tipo de droga. En la población general dicen no haber consumido nunca cannabis un 68,5 por ciento de la población (frente al 67,9 de 2009), un 91,1 dice no haber probado la cocaína (frente al 89,8 de 2009) y 6,5 dice no haber consumido alcohol (frente al 5,8 de 2009). En el caso de la población adolescente también se han registrado aumentos en todos los entrevistados que dicen no haber consumido ni cocaína, ni alcohol, ni cannabis.

Aumento de las urgencias hospitalarias

En la encuesta se dedicó un importante apartado para los consumidores problemáticos, es decir, aquellos a los que las sustancias pueden ocasionarle graves problemas para la salud. «Un 8 por ciento de la población realiza un consumo problemático de alcohol», señaló Francisco Babín, delegado del Gobierno para el plan sobre drogas. De hecho, el número de personas con este tipo de consumo han aumentado (a diferencia de los consumidores de cannavis, cocaína o heroína).

Otro dato preocupante es el aumento de las urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, pasando de 5.567 en 2009 a 6.441 en 2015. También sube el número de falleciso por reacción aguda a las drogas, pasando de 739 a 767.

Garcés adelantó algunos nuevos puntos a tratar en la próxima estrategia nacional sobre drogas: «Incluirá algunas novedades como por ejemplo, otras adicciones diferentes que producen las drogas en su sentido estricto, como el caso de la adicción al juego online sobre todo por parte de los jóvenes».