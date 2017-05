Las restricciones a los conductores noveles: TrÃ¡fico planea que no beban ni conduzcan de madrugada

El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible llevaba sin reunirse desde el año 2014. Ayer, con representación de todos los estamentos implicados (autoescuelas, clubs de automovilistas...) se sentó a debatir la estrategia que seguirá la circulación en las carreteras nacionales hasta el año 2021. Presidido por el ministro Juan Ignacio Zoido, él mismo se encargó de adelantar algunas de las líneas maestras de ese plan que se materializará en los próximos meses. La mayor novedad es la imposición de más restricciones a la velocidad, la conducción nocturna y el consumo de alcohol, sobre todo a un segmento de población: los jóvenes, y en particular, a los conductores noveles, a los que se pretende controlar.

Hay cerca de medio millón de conductores noveles en España

Como se sabe, en España los noveles son aquellos conductores cuyo permiso tiene menos de un año de antigüedad y que durante ese tiempo se identifican con la letra «L» mayúscula, blanca sobre fondo verde, que se coloca en una parte visible del vehículo. Estos conductores tenían limitada la velocidad a un máximo de 80 km/h, que no podían sobrepasar bajo ningún concepto hasta el año 2011, cuando se eliminó la restricción y se extendió el carné por puntos, que los noveles arrancaban con ocho. Según el dato publicado ayer mismo en el, el año pasado se expidieron 642.283 permisos de circulación. Para

La propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) -aunque «todo hay que hablarlo, debatirlo y concretarlo», se apesuró a matizar Zoido ante los medios de comunicación- es que conductores jóvenes y noveles vean restringida la conducción nocturna (aunque no se especificó entre qué horas abarcaría esta limitación), el límite de velocidad y el consumo de alcohol. La DGT no descarta implantar la tasa 0 de alcohol en sangre para los conductores que no tienen experiencia. Por su parte, el titular de Interior añadió ayer que la medida se implantaría «durante un periodo de tiempo» con el objetivo de «introducir un sistema gradual en la obtención del permiso de conducción», al estilo de lo que sucede en países como Luxemburgo, Noruega o Suecia, donde un conductor no obtiene la licencia de primeras, sino que al cabo de seis-doce meses del examen, debe superar otra prueba más exigente, en la que tiene que enfrentarse a un simulador o a un duro ejercicio de frenadas.

Asistentes al Consejo Superior de Tráfico ayer, como el RACE (Real Automóvil Club de España) acogieron con cierto escepticismo las medidas alusivas a los conductores primerizos como punto de partida para reducir los accidentes en el país. «La tasa de siniestralidad de estos conductores es muy baja», señaló a ABCJorge Castellanos, jefe de Seguridad Vial de RACE. «El problema de la accidentalidad en nuestras carreteras está en el uso de los móviles al volante y las distracciones que acarrean, la circulación en las vías secundarias, también la conducción por parte de la población mayor, pero sobre todo en el consumo de drogas, que está arrojando cifras realmente alarmantes. El alcohol es un problema de la sociedad, sobre todo concentrado en el tramo de conductores de 35 a 45 años, no de los más jóvenes», señaló Castellanos.

Cuatro de cada diez fallecidos en accidente de tráfico presentaron resultados positivos en sangre a drogas, alcohol o psicofármacos, recuerda Castellanos, que apuesta por reforzar «el proceso de formación de los conductores, en vez de por las restricciones».

Según el Observatorio Europeo para la Seguridad Vial (ERSO), este factor es el causante del 25% de todas las muertes en carretera en Europa. No obstante, la DGT no está por la labor de pasar por alto el dato del consumo de alcohol y tampoco del móvil al volante. Ayer también se planteó la iniciativa presentada la semana pasada para que aquellos conductores reincidentes, que acumulen dos sanciones en menos de dos años, pierdan su carné y tengan que superar un examen médico.

«Desengancharse» del móvil

El Consejo de Tráfico también valorará activar varias soluciones innovadoras dirigidas a minimizar el riesgo del uso de los «smartphones» dentro del coche, sobre todo en el envío de mensajes de texto mientras se va conduciendo. «Desenganchar al conductor del móvil es crucial», relatan los mismos asistentes. Este organismo que camina de nuevo debe velar ahora por la revisión de la estrategia vial 2011-2020 y sentar las bases de la siguiente, la Estrategia 2020-2030. El desarrollo de este plan se sustentará en un profundo cambio de la Ley de Segurida Vial y de los Reglamentos de Vehículos, de Circulación y de Conductores. Se quiere que las dos primeras reformas legislativas estén listas antes de 2019. Ayer se constituyeron ocho grupos de trabajo para definir las 154 acciones que contemplará la redefinición de la actual estrategia, con 50 medidas nuevas y otras 16 que serán objeto de estudio.

Cómo son los conductores novatos

Menos de 12 meses de permiso y una «L»:

En España se les identifica durante su primer año de permiso de conducción con una «L» blanca sobre fondo verde, adherida con unas ventosas a un lugar visible del vehículo, en el cristal de la parte trasera. En otros países, como Italia, el permiso dura los tres primeros años y se identifica con una «P», informa Ángel G. Fuentes.

8 de los 12 puntos del carné:

El conductor novel español recibe 8 de los 12 puntos. Tras el primer año de experiencia, acumulará los cuatro restantes y podrá añadir, si no es sancionado, otros tres, hasta equipararse al resto de conductores. No se les «discrimina» en número de puntos en otros países de la UE.

Tasa variable de consumo de alcohol:

0,15 miligramos por litro de aire espirado es el máximo que pueden marcar los conductores novatos en España si beben y después se ponen al volante. En Alemania, según informa Rosalía Sánchez, durante los dos primeros años de manejo de un vehículo, los conductores tienen impuesta una tasa de 0,0 mg/l y, en todo caso, hasta cumplir los 21 años.

El mismo límite de velocidad:

Hasta el año 2011, el novato en España no podía viajar a más de 80 km/h. Esa restricción desapareció. En Alemania, tampoco se impone un veto al novel para que no pise el acelerador y no hay limitación de velocidad.