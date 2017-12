Réquiem por una mujer invisible Abren tres investigaciones por la muerte de la inmigrante que no fue atendida en el hospital de Úbeda

JAVIER LÓPEZ

Jaén 29/12/2017

La salud de Aurelia había empeorado con la llegada del otoño. Hasta en cuatro ocasiones acudió desde octubre al hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda, en cuyo servicio de urgencias falleció el 22 de diciembre tras permanecer durante 12 horas postrada en una cama sin que nadie la atendiera. Agonizó como una mujer invisible, circundada por un alrededor repleto de batas blancas y verdes, de toses, de diagnósticos y megáfonos. La llamaron a consulta por uno de ellos, pero su precario estado físico y su desconocimiento del idioma (era rumana) jugaron en su contra.

La vida, en general, ha jugado en contra de esta mujer de 64 años, cercada por una serie de patológicas crónicas que hicieron presa en ella lejos de su país de origen. Procedente de la principal nación centroeuropea exportadora de inmigrantes, recaló en España, donde, al parecer, enfermó. Ante esto, los servicios sociales propiciaron su ingreso en la residencia de mayores Francisco Ortiz, de Quesada, en la que, a veces, no muchas, recibía la visita de su único hijo, al que la Policía Nacional ha tomado declaración para conocer la causa por la que no permaneció junto a su madre en la sala de espera del hospital.

La respuesta, de libro: el hijo desconocía que había sido ingresada. Fueron los propios agentes los que le informaron del fallecimiento y le pidieron que reconociera el cadáver de esta inmigrante que vivía casi en soledad. Fuentes consultadas por ABC aseguran que no recibía muchas visitas en la residencia, cuyas trabajadoras oficiaban casi en exclusiva de vínculo entre Aurelia y el exterior. Eran ellas las que le acompañaban al hospital cuando su salud se agravaba. En concreto, se desplazaban junto a la enferma hasta el hospital, propiciaban su reconocimiento y retornaban con Aurelia o en solitario, en función de la decisión médica.

Negligencia

El protocolo de la residencia se cumplió el 21 de diciembre. La Junta de Andalucía admite que en la primera valoración del estado de salud, la mujer estaba acompañada por personal del asilo. Aún así, la Delegación de Salud y Asuntos Sociales ha abierto una investigación interna para averiguar si hubo negligencia en la actuación del asilo y otra, con el mismo objetivo, que afecta al proceder del hospital. Paralelamente, la Policía Nacional ha concluido, prácticamente, la redacción del atestado que entregará en breve al juez, quien determinara si se ha cometido o no un delito.

La delegada de salud, Teresa Vega, a cuyo departamento responsabilizan el PP e Izquierda Unida de la muerte de la inmigrante por la masificación del servicio de urgencias, pide prudencia. Y aclara que la Junta colabora activamente con las fuerzas del orden y con el juez que instruye la causa. Recuerda, además, que fue el propio hospital el que alertó al juzgado de guardia del fallecimiento de la mujer en circunstancias que obligan a la administración autonómica a «analizar y corregir lo que no haya funcionado bien para que no vuelva a suceder». También admite que a Aurelia no se le había puesto la pulsera que acredita que un paciente ha acudido solo al servicio de urgencias, a fin de que un profesional se haga cargo de él.

La delegada asegura, empero, que, por lo demás, se dieron los pasos preceptivos: a la enferma se le asignó un médico y se le indicó la sala en la que debía permanecer hasta que fuera reconocida. Después, fue llamada varias veces por megafonía para que accediera a la consulta médica, pero no acudió, por lo que el personal de urgencias intentó localizarla sin conseguirlo. Esto, a pesar del reducido tamaño de este servicio hospitalario. Vega añade que no hay constancia de que la paciente dejara de estar acompañada durante el servicio de urgencias. Sí lo hay de su fallecimiento, pero para la Junta, que defiende las bondades del sistema sanitario andaluz, la muerte de Aurelia no es más que un caso aislado.