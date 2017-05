Los reincidentes en consumo de alcohol y drogas al volante perderán el carné y pasarán un test médico

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha presentado este martes a las 10.30 horas para adelantar algunas de las conclusiones a las que ha llegado con el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, para atajar el consumo de alcohol al volante. Como ya adelantó ABC, la intención de los nuevos responsables de la seguridad vial en España ha sido en todo momento poner cerco a la ingesta de alcohol y toma de drogas y conducir posteriormente, con los accidentes y muertes que ello está ocasionando. El último fin de semana, sin ir más lejos, tres conductoras bebidas han puesto en apuros a varios grupos de ciclistas, en Tarragona y Navarra.

Así que Zoido ha oficiliado la medida prioritaria para este departamento en esta materia: los conductores reincidentes en alcohol y drogas, es decir, los que hayan cometido dos o más infracciones de este tipo en menos de dos años, serán remitidos a las autoridades sanitarias para que evalúen si tienen un problema de abuso o dependencia de esas sustancias antes de recuperar la vigencia de su carné. El médico determinará si pueden ponerse otra vez al volante o si tienen que aparcar su hábito durante un tiempo.

Durante la mañana, en la sede central de la DGT en la calle Josefa Valcárcel de Madrid, ha tenido lugar la reunión del Comité de Seguridad Vial, donde acuden los altos mandos de la Guardia Civil responsables de las agrupaciones de Tráfico. El motivo del encuentro era, sobre todo, analizar los atropellos recientes a ciclistas y poner en valor en una jornada de trabajo las medidas para reforzar su seguridad y evitar nuevos accidentes.

Zoido ha insistido en que si se considera que los conductores reincidentes -a quienes se les aplicará la pérdida del carné, como prevé la ley- pueden tener un problema de abuso o adicción a esas sustancias, deben ser tratados y evaluados por la autoridad sanitaria conforme prevé el Reglamento General de Conductores, que en este aspecto se ha aplicado en muy pocas ocasiones. Y a esta medida Zoido ha añadido una más que ha considerado relevante: se abrirán procedimientos sancionadores por infracción a la normativa de tráfico si después de haber habido un accidente, aunque el juez archive las actuaciones por la vía penal. Esto ocurrió, por ejemplo, el sábado con una vecina de Reus, de nacionalidad colombiana y de 26 años, que solo hacía dos meses que la licencia de conducción. Cuadriplicó la tasa de alcoholemia permitida para una conductora novel como ella y quedó en libertad con cargos, el pasado domingo. No obstante, a ella se le podría haber un expediente sancionador con esta modificación del código. «Si hay posibilidad de continuar con la vía sancionadora administrativa, se hará para que el conductor infractor no quede impune», ha destacado el titular de Interior.

Zoido se ha dirigido a los miembros del Comité para recordarles que el Ministerio ha sido muy sensible desde el principio de la legislatura a la accidentalidad dentro del colectivo de ciclistas y, de hecho, ya se han señalizado 56 rutas seguras para estos usuarios de la vía, mientras que otras están pendientes de señalización. Su objetivo es facilitar y proteger el tránsito de ciclistas por las carreteras convencionales y reducir la accidentalidad, por lo que las señales informan de periodos, tramos y rutas con elevada intensidad circulatoria de ciclistas, además de limitar la velocidad.

Más agentes

Medidas a las que Zoido ha unido otras como una mayor presencia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las vías secundarias donde hay más ciclistas los fines de semana, o el aumento de los controles de alcohol y drogas en las mañanas de los sábados y domingos. Zoido ha precisado que se pretende incrementar en 100.000 los de alcohol y en 30.000 los de drogas, como ayer pedía en páginas de este periódico el director técnico de ConBici, Manuel Martín.

Además, en el plan especial de vigilancia se dotará con más medios aéreos y terrestres que también incluye la identificación de las vías más frecuentadas por los ciclistas.

El titular de Interior ha explicado también otras actuaciones previstas, como la realización de un estudio en profundidad de los accidentes de los últimos años en los que se han visto implicados ciclistas, con las principales causas, tipologías, tramos más peligrosos, etc...Con ello, ha subrayado Zoido, se puede contribuir a salvar más vidas.

Campañas preventivas

Más campañas preventivas para dar a conocer, sobre todo a los conductores, de la normativa que afecta a los ciclistas, es otra de las medidas que estudia el Comité y que complementarán a otras ya en marcha como la de «Almas ciclistas», donde se reproducen las últimas rutas de personas que murieron cuando montaban en esta medio.

Según Zoido, se está trabajando en otra campaña de concienciación basada en testimonios reales de personas que han sufrido accidentes o de sus familiares, que se emitirá antes de verano en radios y televisiones. Además, se fomentará el uso de los paneles de mensaje variable para incluir algunos referidos a los ciclistas.

Así, los sábados y domingos por la mañana, que son las jornadas con mayor tránsito de bicicletas en las carreteras, se insertarán en los paneles mensajes para que los conductores sepan, por ejemplo, que deben dejar 1,5 metros de distancia para adelantar a una bici, que se puede rebasar la línea continua en ese caso o que los ciclistas pueden circular en paralelo.

Nueva aplicación

También se potenciará el uso de la aplicación de la DGT Comobity, que avisa con antelación al resto de los usuarios de la presencia de ciclistas en su recorrido, ya hay más de 21.000 usuarios y 58.000 avisos, según ha resaltado el ministro, quien ha valorado las bondades de este sistema.

Un total de 58 ciclistas fallecieron en 2015, último año cerrado en datos de siniestralidad, 17 menos que en 2014. En cuanto a lo que va de año, solo se tiene datos de las carreteras interurbanas, donde han perdido la vida 18 ciclistas, 3 más que a la misma fecha del año pasado.